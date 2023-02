Un año después de que Rusia iniciara la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022, la guerra parece estancada. A lo largo de este tiempo el conflicto ha ido evolucionando de forma muy diferente en periodos de tiempo muy cortos. A pesar de que inicialmente parecía que la guerra se iba a resolver en cuestión de días o semanas a favor de Moscú, las tropas ucranianas terminaron frenando al Ejército ruso y ganando terreno.

Tanto Ucrania como Estados Unidos llevan semanas pronosticando que habrá una gran ofensiva rusa para tratar de ampliar las posiciones que tiene actualmente en Ucrania, pero los expertos coinciden en que la guerra "no se va a decidir de aquí al mes de mayo o junio", según afirma a RTVE.es el profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas, José Ángel López.

"El escenario más probable es que la guerra continúe como hasta ahora, con un semiestancamiento, focalizados los combates en la zona este de Ucrania y con una perspectiva muy limitada de que esto pueda evolucionar en un sentido o en otro", opina el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Josep Puigsech. "Tanto el Ejército ruso como el ucraniano -con el apoyo de la OTAN y de EE.UU.-, están evidenciando que tienen una capacidad militar relativamente pareja y ello dificulta enormemente el avance de unos y otros", añade.

Los analistas consultados por RTVE.es ven improbable un choque directo entre la OTAN y Rusia y, ante lo que todo apunta a que se convertirá en un conflicto prolongado, algunos opinan que los países occidentales podrían acabar presionando a Kiev a medio o largo plazo para que se celebren negociaciones.

Por su parte, Puigsech señala que "no hay una perspectiva de que el conflicto pueda resolverse" y que la guerra " no puede prolongarse durante mucho tiempo como una guerra enquistada porque implica desgaste". "Ni a uno ni a otro Ejército le interesa que la guerra se dilate excesivamente en el tiempo por el coste material y humano que todo ello implica", recalca.

López cree que "la ayuda militar de Occidente puede empezar a tocar techo". "Hay que medir muy mucho el apoyo militar a Ucrania, especialmente Estados Unidos y la OTAN. Me da la sensación de que van a cuidar mucho no cruzar ese tipo de líneas rojas. Estamos bordeándolo en muchas ocasiones ", recalca.

Presiones a medio o largo plazo para llegar a un acuerdo

El hecho de que la guerra en Ucrania se esté convirtiendo en un conflicto prolongado sin un aparente final a la vista pone en riesgo el apoyo de los países occidentales a Kiev. La crisis económica como consecuencia de la guerra puede llevar a que los Gobiernos moderen su respaldo a Ucrania y empujen a Zelenski a negociar.

"La dilatación de la guerra puede provocar un ahogamiento económico de Rusia, pero también de la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos", afirma Puigsech. "La propia economía ucraniana vive de los créditos que recibe EE.UU. y de la UE. Dilatar esto en el tiempo sería un auténtico suicidio y lo demuestra tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Lo que se genera es más destrucción, con una espiral cada vez más violenta", añade.

Sin embargo, las perspectivas de que se lleve a cabo una negociación entre Rusia y Ucrania son sombrías, ya que para un acuerdo de paz, al menos uno de los dos países debería ceder.

El profesor de la Universidad Pontificia Comillas considera que en una negociación entre Moscú y Kiev, Putin "no va a aceptar otra opción que no sea una cesión territorial de Ucrania". "Si no, ¿para qué se ha embarcado en una operación que está teniendo costes económicos, sociales, humanitarios y pérdidas humanas? Tampoco creo que Putin se vaya a autoinmolar renunciando a lo que ya tenía en 2014", asegura López. "La presión que está recibiendo internamente no es en el sentido de hacer concesiones y parar el conflicto. El ala dura le está impulsando a apretar el acelerador", añade.

Según Puigsech, la guerra "solo puede acabar de dos maneras": "o con la victoria de un Ejército sobre el otro por vía de la imposición militar o a través de unas negociaciones de paz", explica el profesor de la UAB. "En las negociaciones de paz todos van a tener que ceder, a no ser que sea una imposición de la paz, como ocurrió en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial", asevera.