El envío de carros de combate Leopard alemanes y Abrams estadounidenses supone un cambio en el tipo de ayuda militar que Occidente (la OTAN, EE.UU., la UE) presta a Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa. Pero, según los analistas consultados por RTVE.es, su importancia es, de momento, más simbólica que real.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, asegura que esta nueva ayuda les acerca a la victoria. Moscú considera que la OTAN se involucra "de manera directa" en la guerra, y advierte de que en especial el envío de tanques Abrams estadounidenses es "peligroso".

Más allá de las declaraciones propagandísticas, está por ver si el suministro de los tanques provocan realmente un cambio en el campo de batalla, o incluso una escalada, o si debe interpretarse más como un mensaje de unidad frente a Rusia en una guerra que se acerca a su primer año, pero que no tiene visos de acabar en breve.

"Esta entrega no será más que el principio y con toda probabilidad seguirán más", considera por su parte el almirante Juan Rodríguez Garat . "Con las expectativas actuales probablemente se puedan aportar unos 200, pero no dudo que si hacen falta más, los países europeos y EE.UU. enviarán más", ha asegurado en el Canal 24H de TVE.

Enrique Ayala , analista de la Fundación Alternativas, ha explicado en La Noche en 24 Horas de TVE que "con lo que sabemos, y las cantidades que se barajan", los carros " no van a marcar una diferencia importante en el campo de batalla , por su número y por los problemas logísticos que van a hacer muy difícil su empleo, y por la falta de apoyo aéreo necesario para una ofensiva acorazada". " Ucrania ha pedido 300 , pero reunirlos es muy complicado", añade.

De momento solo se han comprometido en firme 32 carros Leopard 2 (14 de Alemania, 14 de Polonia y 4 de Canadá), más los 31 Abrams estadounidenses y otra docena de Challenger británicos. Varios países europeos tienen Leopard en sus arsenales, pero no está claro cuántos ni cuándo llegarán, como ocurre con España . Hay que tener en cuenta además que los sistemas de comunicación de distintos carros son a menudo incompatibles entre sí (como ocurre entre los Leopard y los Abrams).

Mensaje a Rusia y compromiso simbólico con Ucrania

Descartada la influencia directa e inmediata en el campo de batalla, cabe preguntarse por las consecuencias políticas.

"La decisión cumple una función importante: dar un mensaje al Kremlin de que los países occidentales siguen unidos y que la intención apoyar a Ucrania no se ha debilitado, que se la va a apoyar todo tiempo que haga falta y con el material que haga falta", subraya Enrique Ayala.

"Eso podría terminar por convencer a Moscú de que su victoria no es posible, lo cual le llevaría a la mesa de negociaciones con más facilidad", ha añadido.

"Los tanques en sí no van a cambiar la guerra", reconoce, en declaraciones a RTVE.es, Mira Milosevich-Juaristi, investigadora principal del Real Instituto Elcano (RIE), pero tienen un efecto en el "mensaje y narrativa".

"Es un mensaje muy importante de occidente a Rusia, de Estados Unidos y la UE, de que están dispuestos de verdad a apoyar y defender a Ucrania. Es un momento muy importante - explica la investigadora - porque Occidente ha roto un tabú, porque el tanque es un arma más ofensiva que defensiva, ese es el punto de inflexión".

Para Robin Niblett, exdirector de Chatham House y miembros del Aspen Institute España, el envío de los Leopard 2 señala "la voluntad de no aceptar el mundo que [el presidente ruso, Vladímir] Putin quería crear en Europa".

"Es algo significativo por razones simbólicas - ha declarado Niblett en Las Mañanas de RNE - En primer lugar, es un cambio importante porque dice primero que el lado Occidental, la OTAN, va a apoyar a Ucrania en esta próxima etapa de una guerra que podría durar al menos otro año más, es el reconocimiento de una realidad que es chocante para muchos europeos".

En segundo lugar, continúa Niblett, muestra el acuerdo occidental de que "Ucrania no puede perder". "Esto no es lo mismo que ayudarles a ganar a echar a los rusos de toda Ucrania, eso necesitaría mucho más, pero sí que los ucranianos no pierdan".