El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no ha tardado en agradecer al presidente Biden el envío de los Leopard. A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el mandatario ha dado las gracias por lo que considera "otra poderosa decisión" y ha dicho que se trata de "un paso importante en el camino hacia la victoria".

“Thank you @POTUS for another powerful decision to provide Abrams to ����. Grateful to ���� people for leadership support! It's an important step on the path to victory. Today the free world is united as never before for a common goal – liberation of ����. We're moving forward“