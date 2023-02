¿Qué es VioGén y cómo funciona?

En diciembre 11 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Seis de ellas estaban dentro del sistema VioGén, que tiene como misión proteger a las mujeres víctimas de violencia de género. A pesar de haber denunciado, no todas continuaban con las medidas de protección activas. Los responsables de VioGén insisten en que los mecanismos de vigilancia y prevención funcionan: de las 1182 mujeres asesinadas entre 2003 y 2022, solo 255 habían denunciado.

María Jesús Cantos, responsable de violencia de género en el Ministerio del Interior, nos explica que todo el proceso comienza con una denuncia , aunque no sea necesariamente de la víctima, puede haber denunciado alguien de la familia o el entorno o que sea un propio atestado policial el que inicie el proceso. “En primer lugar se le pide un relato libre y se genera confianza en la mujer para que pueda contarnos todo lo que ha pasado”, nos explica.

Tercer paso: Las medidas

Hay cinco niveles de riesgo: extremo, alto, medio, bajo y no apreciado. En función del nivel, se ponen en marcha unas medidas de protección u otras. Por ejemplo, en riesgo extremo, la mujer cuenta con vigilancia policial las 24 horas del día..

También se ofrecen servicios asistenciales e informativos a la víctima. Hay casi 730.000 casos registrados en el sistema, pero solo algo más de 75.000 están activos. El nivel de riesgo va bajando con el tiempo o según cambia la situación.

"Cuando llamas a la mujer y te dice que no ha visto a su agresor en los últimos meses, que ha cambiado de ciudad, vive en otro domicilio y él no lo sabe... a partir de ese momento no se está dando protección a las mujeres", nos comenta María Jesús Cantos.