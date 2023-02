“Siempre me ponen pegas”. Ahmed tiene 36 años, un trabajo estable y una nómina suficiente para alquilar su piso ideal, pero vive en un precario estudio de 30 metros cuadrados. Es el único lugar donde le han aceptado. De nacionalidad española, el acento de su Marruecos natal le cierra las puertas de muchas inmobiliarias desde la primera llamada. “Se dan cuenta de que eres moro y te crucifican”, lamenta a RTVE.es.

El de Ahmed no es un caso asilado de discriminación. Hasta el 80,4% de los españoles cree que se trata de una problemática habitual, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. Una opinión que concuerda con el hallazgo de una investigación realizada en 2020 por Provivienda: el 72,5% de las inmobiliarias admiten aceptar la discriminación directa absoluta, es decir, permiten que los arrendatarios veten a algún grupo de la población.

Las personas migrantes y las que pertenecen a minorías étnicas son unas de las más vulnerables a la discriminación a la hora de alquilar una vivienda, pero existen otras comunidades en riesgo. Según la responsable del área de investigación y evaluación de la ONG Provivienda, Elena Martínez, madres solteras y miembros del colectivo LGTBI+ denuncian igualmente dificultades como el exceso de requisitos. Algo que de lo que también se quejan jóvenes y mayores por el edadismo.

Las trabas para acceder a un hogar pueden generar graves consecuencias como alojarse en viviendas inseguras al no disponer de otra opción. Sin embargo, la dificultad para demostrar la discriminación, el miedo y el desconocimiento hacen que la mayoría de los casos terminen silenciados. Ahora, RTVE.es da voz a algunos de ellos.

LGTBIfobia en pleno siglo XXI: "No quieren compartir piso con gays"

El artículo 14 de la Constitución proclama el derecho a la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social. Sin embargo, la LGTBIfobia sigue presente en pleno siglo XXI, y también en el acceso a la vivienda. "Todavía hay gente que no quiere compartir piso con gays", afirma el secretario de organización de la Federación Estatal LGTBI+, Ignacio Paredero.

Paredero recuerda el último caso que se viralizó en las redes sociales, el de Albert, un joven que denunció haber sido preguntado por su orientación sexual como condición para alquilar una habitación. "El propietario me dijo textualmente: 'convivir con un gay es incómodo'. Que me busque un piso de gays. Me invadió la tristeza", escribió el joven en Twitter. Y ese rechazo, dice el secretario, "no es raro" para los miembros del colectivo, sobre todo para las personas transgénero, "las más visibles".

"La gente no entiende que es ilegal", muchos continúan creyendo "que puedes elegir a quien alquilar tu casa según su identidad sexual", opina Paredero. "Ya no tienes que ser millonario para alquilar, sino que además toca volver al armario", coincidió el joven en uno de sus mensajes.