El Parlament ha dado luz verde este martes a la tramitación de los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2023 con los 74 votos de ERC, PSC-Units y En Comú Podem, una mayoría que rompe los bloques que habían caracterizado la política catalana en los últimos años de proceso independentista.

Sin Junts per Cataluya como socio prioritario y con el apoyo de socialistas y 'comunes', el Govern ha tumbado las enmiendas a la totalidad presentadas por JxCat, Vox, CUP, Cs y PPC, por lo que el proyecto presupuestario inicia ahora su tramitación, que está previsto que culmine con la aprobación definitiva de las cuentas en un pleno previsto para el próximo 10 de marzo.

Las enmiendas a la totalidad han sido rechazadas con 54 votos a favor y 74 en contra, una votación que ha reflejado el acuerdo presupuestario sellado por el Govern de Pere Aragonès, tras un debate parlamentario en el que ERC y JxCat han escenificado la fractura en el bloque independentista con cruce de reproches y acusaciones.

“Han quedat fixades la previsió d'ingressos i la despesa global màxima que conté el projecte de llei pressupostos, el qual continuarà la tramitació en comissió abans que torni al Ple perquè en faci el debat i la votació finals, previstos per al 10 de març“

El Govern, ha continuado Mas, hizo "todo lo posible para llegar a un acuerdo" con JxCat, hasta el punto de incluir "el 79% de sus peticiones" en su propuesta de acuerdo, que fue rechazada. "Habríamos preferido un acuerdo con ustedes, pero dos no pactan si uno no quiere ", ha recalcado.

ERC: "Dos no pactan si uno no quiere"

Junts acusa al Govern de "renunciar al 52%" independentista

Por su parte, Sales ha afirmado que la enmienda a la totalidad presentada por su grupo "responde a la deriva política del president y de su Govern", a quienes ha acusado de haber "renunciado al 52 %" independentista reflejado en las elecciones del 14 de febrero de 2021.

"Junts hizo los deberes en la negociación de los presupuestos. Quienes no han hecho los deberes son ustedes, que no quisieron cumplir el acuerdo de legislatura. No han querido mantener la mayoría independentista en un proyecto tan importante como son los presupuestos de un país", ha indicado.

Sales ha anunciado que JxCat presentará enmiendas al articulado de los Presupuestos, un trámite que ve como una "oportunidad" para que el Govern "demuestre la voluntad real de su mano tendida". "Dos no pactan si uno no quiere. Pero cuando se contesta con el silencio, está todo dicho", ha espetado.

22.40 min 24 horas - Salvador Illa (PSC): "Con este pacto, Cataluña pasa de la inercia a la acción" - Escuchar ahora

Desde la CUP, Eulàlia Reguant ha lamentado que la consellera de Economía haya utilizado "tópicos" y ha puntualizado que su grupo no se ha "autoexcluido" de los Presupuestos, sino que es el Govern el que ha votado en contra de todas sus propuestas. Además, ha acusado al PSC de introducir "todas las mierdas de la patronal" en las cuentas. "Se ha centrado en macroproyectos tóxicos contra la salud pública", ha criticado Reguant.