La secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha reafirmado este lunes el veto de los republicanos al PSC para pactar los presupuestos de la Generalitat para 2023, una posición que los socialistas han considerado "irresponsable" y "un error".

Este fin de semana, tras la salida de JxCat del Ejecutivo de coalición, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha incorporado nuevos consellers entre los que hay figuras destacadas en la antigua Convergència, el PSC y Podem Catalunya. Una nueva etapa con un Govern "independentista", "cohesionado, dedicado al 100% a trabajar en el bienestar de la ciudadanía y que representa la vía amplia y los consensos del 80%", ha dicho Vilalta en rueda de prensa.

"ERC asume todas las responsabilidades en momentos complejos, de dificultades económicas y sociales", ha señalado la dirigente, que ha interpelado al resto de fuerzas a "tener sentido de país, sumar esfuerzos para sumar y tirar adelante los retos que se abren en otoño", en lugar de "poner por delante otros intereses de partido".

En ese sentido, ha hecho un llamamiento directo a Junts para que dé apoyo a los presupuestos de la Generalitat, pese a haber abandonado el gobierno de coalición: "De JxCat esperamos esta responsabilidad de seguir defendiendo lo que hasta hace una semana era bueno para ellos. Si las políticas que impulsaron los consellers de JxCat eran buenas para el país, seguirán siendo buenas".

Pero en el caso de que ERC no lograra el apoyo de JxCat, CUP y comunes, prioridad actual del partido, Vilalta ha vuelto a abrir la posibilidad de una prórroga presupuestaria, que debería ir acompañada de "medidas correctoras" , como ajustes del techo de gasto y los límites del déficit, para así "asegurar" los recursos de apoyo social para hacer frente a la crisis económica y energética.

En cambio, ha mantenido el veto de los republicanos a pactar las cuentas de la Generalitat con el PSC, justificándolo en que con ese partido no se comparte "ni el objetivo ni el rumbo" para solucionar el conflicto entre Cataluña y el resto del Estado.

PSC pide que expliquen "cómo, qué y con quién" piensan gobernar ahora

La portavoz del PSC, Elia Tortolero, ha considerado "irresponsable" que el nuevo Govern, ahora "más débil" por la salida de JxCat, rechace la mano tendida de los socialistas para aprobar los próximos presupuestos, y le ha retado a explicar con qué apoyos piensa gobernar ahora.

Tras la reunión extraordinaria convocada por la comisión ejecutiva del PSC para evaluar la remodelación del Govern, Tortolero ha dicho en rueda de prensa que "es una mala noticia" que Aragonès anuncie un "gobierno del 80%" de los catalanes que defienden un referéndum, porque "deberían gobernar para el 100%" de la gente.

Así, ha dicho que Aragonès debe explicar "cómo, qué y con quién" piensa gobernar ahora, sobre todo teniendo en cuenta que ERC se impone como "línea roja" no buscar el apoyo de los socialistas catalanes a los próximos presupuestos. Para Tortolero, esta línea roja "es un error", por lo que espera que los republicanos "recapaciten" y negocien con el PSC para evitar una prórroga presupuestaria, que sería "una irresponsabilidad".

Por ahora, los socialistas no se plantean ni exigir a Aragonès que se someta a una cuestión de confianza ni que convoque elecciones, ya que "la gente quiere estabilidad" y "no es el momento de cálculos electorales": "Cataluña ahora mismo no necesita elecciones", ha recalcado.

Por su parte, el secretario general del PSC, Salvador Illa, ha pedido por la mañana a ERC "pensar en los catalanes sin calculadora electoral" y ha reiterado su rechazo a la convocatoria de nuevos comicios. "Las decisiones no deben estar vinculadas a las elecciones. Hacerlo es un error y la fórmula para acabar fracasando. Esto es lo que ha sucedido en este último año", ha criticado en una entrevista en La Razón.