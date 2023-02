Los Goya 2023 han estado marcados por el homenaje a Carlos Saura, pero, además, por un importante espíritu reivindicador. Desde la denuncia sobre la precariedad de los profesionales de la industria del cine hasta la igualdad de género, el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad y la defensa los cuerpos no normativos, la gala ha servido para dar voz a multitud de mensajes.

Sánchez ha reivindicado el papel de la mujer dentro y fuera del cine, y ha instado a "llegar a acuerdos" para "arreglar" la sociedad . En ese sentido, ha defendido que es "importante que esto no se convierta en lucha por la igualdad": "Tenemos que llegar acuerdos, estamos juntos en esta sociedad y, si la sociedad es un desastre, está en nuestras manos intentar arreglarla".

Susi Sánchez, ganadora del Goya a Mejor actriz de reparto por su papel en Cinco lobitos, ha aprovechado su discurso para defender la igualdad de género. "Es verdad que la participación de las mujeres está creciendo en el cine, pero necesitamos abrir muchas puertas, y no podemos solo nosotras, necesitamos a la otra mitad, a vosotros", ha reclamado.

Un alegato por el amor a todos los cuerpos

Laura Galán ha recibido este sábado el Goya a la Mejor actriz revelación por la película Cerdita, uno de los fenómenos cinematográficos del año en el que la protagonista sufre acoso por su peso y apariencia.

Al recoger el premio, la actriz no ha querido olvidar el mensaje que pretende llevar al público el largometraje y ha lanzado un mensaje a la gente que se pueda sentir identificada con él. "Vosotros no tenéis la culpa, no hay nada malo en vosotros y vosotras", ha manifestado.