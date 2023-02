En el backstage de los Goya: la alegría de 'As bestas' y el tropezón de Susi Sánchez

"Espero no sufrir mucho y pasármelo bien", rogaba Rodrigo Sorogoyen, horas antes del inicio de la gala de la 37ª edición de los Premios Goya en Sevilla. Se le notaba nervioso, como si fuera la primera vez que el director pisaba una alfombra -azul en esta ocasión-. Pero sus deseos se han cumplido: As Bestas se ha llevado nueve de los 17 cabezones a los que optaba.

Tras recibir el último galardón, el de Mejor película, todo el mundo en el backstage, incluido su equipo, lo buscaba. "Estoy aquí. Tranquilidad", llegaba sonriendo. Al escuchar su voz, una calma ha invadido la sala y, después, todo se ha llenado de aplausos. Mientras, la también guionista de la cinta Isabel Peña estaba abrumada por todo lo conseguido durante la noche. "Estoy muy contenta. No puedo decir nada más interesante", confesaba.

Sorogoyen se ha atrevido incluso a bromear con qué iba a hacer con alguno de los premios. "A lo mejor se lo regalo a mi madre", comentaba entre risas. Y asumía, de pronto, que su noche de hecho no había hecho más que empezar. "Tendré mil entrevistas ahora", reflexionaba en voz alta. Era, sin duda, una de las personas de la noche.

Los nuevos rostros pisan fuerte

"Ay, Jesús", exclamaba Laura Galán, intentando que el cabezón por su papel en Cerdita no se le escapara de las manos. La actriz se ha llevado el Goya a Actriz revelación y no hacía más que agarrar el premio. "¿Lo tengo que devolver?", preguntaba constantemente. "Yo me siento un poco novata en el cine", comentaba. "Esta es mi familia es nueva y me siento muy honrada. Gracias, señor", mientras miraba de nuevo a su premio. "Creo que la gente ha empatizado mucho con el personaje de Sara. Por eso siento que este premio es para ella".

La consagración de la primavera, la cinta de Fernando Franco, también ha tenido su hueco en estos premios gracias a Telmo Irureta. El actor ha estado arropado constantemente por sus compañeros en el backstage y se ha mostrado agradecido por el premio, con mucha tranquilidad incluso una vez recibido.