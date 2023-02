El actor francés Denis Ménochet se ha llevado el Goya a mejor actor protagonista por su trabajo en As bestas, la película dirigida por Rodrigo Sorogoyen que ha sido finalmente premiada con nueve Goyas en una gala que ha recordado, de principio a final, a la trayectoria de Carlos Saura.

"Voy a tener que mudarme a España, me dais mucho amor", ha dicho al público justo antes de comenzar su discurso al recibir el premio. Acto seguido ha sacado su teléfono móvil y sus gafas y ha comenzado a recitar su discurso. "Es un gran honor formar parte de los actores nominados en esta edición", ha reconocido, y ha hecho especial mención al equipo que le ha acompañado durante la producción de la película: "Durante el rodaje, me he sentido membro de una familia española increíblemente talentosa y cariñosa".

Asimismo, ha dedicado un especial agradecimiento al público por entregarse a ver este filme en el cine y ha mostrado su admiración hacia el resto de intérpretes, entre ellas su compañera, la actriz francesa Marina Foïs, y al que se ha referido como "mejor actor del mundo", Luis Zahera, que interpreta a su principal antagonista en 'As bestas' y ha ganado el Goya al mejor actor de reparto por ese mismo papel.

00.58 min Luis Zahera gana el Goya a Mejor actor de reparto por 'As bestas'

Ménochet ha señalado que es un honor haber participado en un proyecto que "es un homenaje a la fuerza y el amor de las mujeres, frente a la locura de los hombres", unas palabras por las que a recibido el aplauso del público en esta gala de los Goya. Finalmente, ha agradecido la confianza de Isabel Peñoa y a Rodrigo Sorogoyen: "No hay palabras para describir lo que siento por ti: he conocido a un gran director y me voy con un amigo. Ese es el premio más bonito".

El actor francés Denis Ménochet posa con su estatuilla por el Goya a mejor actor protagonista. JORGE GUERRERO / AFP

En As bestas, Ménochet interpreta a Antoine, un hombre que busca con us mujer, Olga, una nueva vida tranquila y en plena naturaleza en una aldea del interior de Galicia, manteniendo su propio huerto. Allí llevan una vida tranquila y mantienen, aparentemente, una buena convivencia con los lugareños, pero poco a poco se va intensificand un conflicto con los hermanos Anta por sus discrepancias sobre la venta de unas tierras para construir aerogeneradores de energía eólica en el pueblo.

Junto a él, Laia Costa ha sido galardonada con el Goya a mejor actriz protagonista por su papel en 'Cinco Lobitos'.