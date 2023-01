Podemos asegura que "no hay acuerdo" con el PSOE para introducir cambios en la ley del 'solo sí es sí' y advierte que su socio en el Gobierno de coalición sufre "presiones" para volver al modelo anterior.

Así lo han señalado fuentes de la formación morada a RTVE, después de que voces del Ejecutivo hayan reconocido su disposición a "resolver" los "efectos indeseados" tras la rebaja de penas que ha propiciado la entrada en vigor de la norma.

Según Podemos, el Gobierno "no ha parado de buscar fórmulas para que la ley se aplique de forma correcta" y comparte "la preocupación social por las decisiones de aquellos jueces que están decidiendo rebajar penas".

"Seguimos trabajando en ello", añaden las fuentes de la formación que dirige Ione Belarra, pero "a día de hoy no hay acuerdo sobre una solución válida". Según Podemos, "el PSOE tiene presiones para volver al modelo anterior y que el consentimiento deje de ser el centro del Código Penal".

Belarra: "Se redobla la presión"

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado en un tuit que la "presión de la derecha judicial y mediática" se redobla "para volver al modelo anterior al PP". "Las mujeres llevamos mucho tiempo peleando para que el código penal recoja que sólo sí es sí. Para que ninguna tenga que volver a demostrar ante la justicia patriarcal que se resistió", asegura Belarra en su cuenta en la red social.

También se ha referido a este cuestión la coportavoz de Podemos Isa Serra, quien durante su intervención este sábado en un acto en Toledo ha afirmado que "la gran mayoría de los jueces aplica correctamente" la norma pero que existen "presiones por parte de sectores conservadores que quieren volver al modelo anterior y echar para atrás el consentimiento".

Serra ha añadido que "nuestro socio de gobierno también está sufriendo esas presiones" por parte de sectores conservadores, a quienes ha advertido que "el feminismo es imparable".

“La gran mayoría de jueces aplica correctamente la ley, pero es preocupante lo que está sucediendo. Hay una ofensiva contra la Ley Solo Sí es Sí.



Mientras, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha insistido en su cuenta de Twitter en las presiones al PSOE por parte de "los sectores conservadores de la política, medios y judicatura" para volver al modelo anterior a la ley.

"Con la ley anterior, si una mujer no había cerrado fuerte las piernas, a lo mejor es que le apetecía y no era violación. Si la drogaban con burundanga, no era violación", señala Echenique en su mensaje, en el que reproduce el vídeo con la intervención de Isa Serra.