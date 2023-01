El estallido social se apodera de Perú: claves de las protestas ciudadanas contra la clase política

La inestabilidad política y social continúa sacudiendo Perú más de un mes después de la destitución y posterior detención del expresidente Pedro Castillo. Desde entonces, la tensión no ha hecho más que crecer y el país ha sido escenario de multitudinarias protestas ciudadanas que exigen, entre otras cuestiones, la dimisión de la actual mandataria, Dina Boluarte. En estas manifestaciones se han producido graves enfrentamientos entre ciudadanos y fuerzas de seguridad que han dejado más de 60 fallecidos desde diciembre.

¿Cuándo comenzaron las protestas?

El descontento social en Perú empezó a reflejarse en forma de protestas incluso durante el mandato de Castillo. A principios de noviembre, con pancartas con mensajes como 'Fuera Castillo, fuera ya', miles de manifestantes se reunieron en la capital, Lima, exigiendo la dimisión del mandatario. Sin embargo, su sonada destitución, lejos de calmar las aguas, siguió motivando nuevas movilizaciones, que piden ahora la marcha de su sucesora.

Boluarte juró el cargo de presidenta tras una frenética jornada que acabó con la entrada en prisión de su predecesor. Esa mañana, Castillo había anunciado la disolución del Congreso y el establecimiento de un gobierno de emergencia en una maniobra calificada mayoritariamente de autogolpe de estado. Horas después, la Cámara Baja votó la moción de censura que acabó con su destitución.

Poco a poco, las movilizaciones, lejos de calmarse, fueron tomando un carácter más virulento, sobre todo en el sur del país, y han seguido su curso hasta ahora después de un breve paréntesis durante las vacaciones de Navidad.

El jueves pasado, miles de peruanos se reunieron en la capital desde distintos puntos de la geografía peruana en lo que denominaron la 'Toma de Lima', una concentración que, pese a comenzar de forma pacífica, acabó derivando en distintos enfrentamientos entre policía y manifestantes.

"No se trata solo de una movilización iniciada por seguidores de Castillo, el momento es complejo y se superponen varios tipos de movilización y varias demandas", apunta a RTVE.es la directora de Transparencia Perú, Adriana Urrutia Pozzi. Todo ello, dice, en un un país que no tiene sistema de partidos políticos estable, donde los movimientos regionales ganan cada vez más las elecciones, y no hay un partido que pueda canalizar la representación a nivel nacional.

El martes se produjo otra convocatoria en la "gran marcha nacional" que también causó enfrentamientos entre cientos de manifestantes y fuerzas de seguridad en las calles de la capital. Además, el inicio de un gran incendio durante la movilización destruyó un edificio en una zona considerada patrimonio histórico. No ha trascendido, sin embargo, un aumento del número de víctimas mortales.

Como apuntaba a RTVE.es el analista político peruano Joel Díaz Rodríguez, antes del inicio de la protesta, la posibilidad de una renuncia por parte de la presidenta va a depender de cómo gestione la movilización. "Están todas las cartas sobre la mesa, la vara de medir va a ser hoy", apuntaba. "Si más o menos se controla, si no hay muertos, no va a renunciar".