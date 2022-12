La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, juró su cargo el miércoles “hasta el 28 de julio de 2026” y no planea convocar elecciones tras la sonada destitución de su predecesor, Pedro Castillo. Sin embargo, la dirigente, que hereda un país atravesado desde hace al menos seis años por una profunda crisis política, se enfrenta a un Congreso dividido y al hartazgo generalizado de una sociedad que reclama un adelanto electoral que amenaza con entorpecer su propósito de agotar una legislatura que dio comienzo hace apenas 17 meses.

Boluarte se convirtió en la primera mujer en liderar el país andino tras una frenética jornada que comenzaba con un fallido intento de golpe de Estado, calificado como tal por la clase política peruana, y acababa con su ejecutor, Pedro Castillo, en prisión por un presunto delito de rebelión y conspiración. Ahora, la posibilidad de un adelanto electoral persigue a la mandataria, que dos días después de su primera intervención ante el Congreso se ha mostrado dispuesta a discutir esa opción solo "si la sociedad y la situación" lo requieren.

Boluarte y Castillo se presentaron a las elecciones en una misma candidatura respaldada por la formación Perú Libre, que en el mes de enero expulsaba de sus filas a la entonces vicepresidenta tras unas declaraciones en las que ella misma se desmarcaba del ideario político del que fuera su partido. Ella fue de las primeras en pronunciarse contra el "golpe de Estado" del exmandatario y horas después, ya como presidenta, se dirigía a un Congreso al que pedía "tregua política" y "diálogo".

Un Congreso dividido y una líder sin bancada

La nueva líder peruana, que en su primera intervención apelaba a la "unidad" ante la Cámara, no solo se enfrenta al desafío de alejarse de ese proyecto fallido que la impulsó a ser vicepresidenta, sino que ahora tiene que buscar apoyos en un Congreso muy fragmentado donde no cuenta con un partido que la respalde.

"No tiene bancada, no tiene partido, y tendrá que crear una alianza que le permita sobrevivir unos meses", declara a RTVE.es la abogada y periodista peruana, Rosa María Palacios, que asegura que la intención de Boluarte de finalizar la legislatura "parece más una ilusión que una realidad". Acaba de llegar, pero tiene que examinar la situación, dice, para "entender que no tiene el apoyo político necesario para llegar a 2026".

Asimismo, el primer desafío al que se enfrenta Boluarte es la dificultad de conformar un nuevo gabinete antes de que venzan las 72 horas posteriores a su elección. Según lo previsto, lo anunciará este sábado y, aunque se espera que lo conformen diferentes sectores, sus apuestas serán cruciales para contar con los apoyos que necesita en el Congreso.

"Va a tener que ser firme y escoger a personas capaces de liderar y recomponer la capacidad estatal", expone a RTVE.es la profesora de Políticas de la UARM y directora de Transparencia Brasil, Adriana Urrutia Pozzi. "Lo que pasó con Castillo es que eligió a gente que desconocía el funcionamiento de los sectores, ocurrió en salud, en agricultura, y eso ha afectado a la capacidad del Estado de resolver los problemas que surgen como país".

Como explica a RTVE.es el profesor de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Arturo Maldonado, en el Congreso peruano hay facciones enfrentadas que no tienen intención de pactar o conversar. "El reto de Dina Boluarte es establecer un Gobierno que, si no satisface a ambas partes, al menos no ponga a una de ellas como la perdedora".