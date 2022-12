Castillo ratifica ante el embajador mexicano en Perú la solicitud de asilo

El expresidente de Perú Pedro Castillo ha ratificado este jueves ante el embajador de México en el país andino, Pablo Monroy, la solicitud de asilo al Gobierno mexicano.

Así lo ha manifestado el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que ha añadido que México ha iniciado las consultas ante las autoridades peruanas para realizar los trámites de asilo.

"El Embajador Pablo Monroy me reporta desde Lima que pudo entrevistarse a las 13.20 horas (17.20 GMT) con Pedro Castillo en el Centro Penitenciario. Lo encontró bien físicamente y en compañía de su abogado", ha escrito Ebrard.

"Hemos procedido a iniciar consultas ante las autoridades peruanas. Les mantendré informados", ha prosiguido.

El juez ordena siete días de prisión provisional para Castillo, cuya defensa alega que no cometió el delito de rebelión

López Obrador espera para reconocer a Boluarte

López Obrador reveló horas antes en su conferencia matutina que Castillo llamó por teléfono para pedir asilo a la Embajada de México en el país andino.

"Habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la Embajada, que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la Embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono", dijo López Obrador.

Además, dijo que instruyó a Ebrard para que hablara con el embajador de México en Perú y abriera la puerta a Castillo para que solicitara asilo.

Una imagen del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. EFE/Mario Guzmán

"Pero al poco tiempo tomaron la embajada con policías y ciudadanos, rodearon la embajada. Y él ni si quiera pudo salir, lo detuvieron de inmediato", acotó.

Además, López Obrador retrasó el reconocimiento de Boluarte, tras la destitución este miércoles de Castillo.

El mandatario respondió que "no sabe" si continuarán las buenas relaciones con el nuevo Gobierno de Perú, pero descartó un rompimiento.

"No sabemos, no (se rompen relaciones), pero sí vamos a esperar a unos días, creo que es lo más adecuado, no es nuestro propósito intervenir en asuntos internos, lamentamos mucho, eso sí, que estas cosas sucedan", indicó.