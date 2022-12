La frenética jornada del miércoles en Perú acababa con una nueva presidenta y con Pedro Castillo detenido por un presunto delito de rebelión tras un movimiento calificado mayoritariamente de golpe de Estado. El ahora exmandatario, que llevaba poco más de año y medio al frente del país, anunció la disolución del Congreso y el establecimiento de un Gobierno de emergencia en un fallido intento de esquivar la moción de censura que amenazaba con expulsarle. La Cámara finalmente destituyó a Castillo después de su inesperada maniobra, que consolidaba la profunda crisis política que atraviesa el país.

Por su parte, el investigador sénior del Real Instituto Elcano especializado en América Latina, Rogelio Núñez Castellano, se refiere a la maniobra de Castillo como “ chapuza en toda regla ” y señala que el exmandatario creía que iba a ser destituido. “No tiene sentido promover un golpe de Estado tan mal organizado y tan mal llevado a cabo si creía que el Congreso no iba a conseguir sacar adelante la vacancia”.

“Con la información que manejábamos, no se iban a reunir los 87 votos necesarios para sacar adelante la moción”, expone a RTVE.es el analista político peruano Joel Díaz Rodríguez, que califica la decisión tomada por Castillo de “suicidio político” . “Creo que la desesperación o la falta de frialdad para aceptar la moción le llevó a tomar una decisión suicida para la que no había marcha atrás”.

El pulso entre el Congreso y Castillo

El del miércoles no era el primer pulso político entre el expresidente y un Congreso notablemente dividido. La moción de censura suponía el tercer proceso al que se enfrentaba Castillo, que ya había esquivado un primer intento de destitución en diciembre de 2021, cuando la moción no llegó a ser admitida a trámite, y un segundo proceso en marzo, que no contó con los apoyos necesarios para salir adelante.

Las razones del inicio de ambos procesos giraban en torno a los diversos casos de corrupción que persiguen al presidente y multitud de críticas a la gestión de un Gobierno que en un año y medio de vida no contaba con un gabinete cercano a la estabilidad.

Para Díaz Rodríguez, las dos primeras mociones sirvieron para visibilizar que la oposición no estaba contenta con Castillo. “Nunca hubo temor real a que salieran adelante, no había consenso en el Congreso, pero sí existía ese malestar social, político y mediático por lo desastroso que estaba siendo el Gobierno y por los casos de corrupción que iban saliendo”.

Núñez Castellano apunta, además, a la poca credibilidad política de un Congreso “penetrado por la corrupción” y sugiere que, si las primeras mociones no salieron adelante, fue porque al resto de Congresistas tampoco les interesaba la celebración de unas elecciones anticipadas que harían peligrar su escaño y, por lo tanto, también sus ingresos y su capacidad de influencia.