Analizar la segunda vuelta de las elecciones peruanas es como quedarse en tablas en una partida de ajedrez. Los dos aspirantes presidenciales están en empate técnico y las últimas encuestas arrojan una diferencia mínima del líder izquierdista Pedro Castillo sobre la conservadora Keiko Fujimori.

Los dos candidatos representan ideas políticas y económicos opuestas. Keiko defiende un sistema continuista basado en el capitalismo mientras que Castillo apuesta por un cambio hacia un modelo estatista.

Pero entre tantas diferencias surgen coincidencias y sus puntos de vista se aproximan en posturas sobre algunos derechos sociales. Ninguno es partidario del matrimonio homosexual y no parece que entre sus prioridades esté la igualdad de género.

También tienen en común que han pasado a la siguiente ronda electoral a pesar de que, según los sondeos, los ciudadanos han manifestado un alto rechazo hacia sus candidaturas.

Keiko se presenta a sus terceras presidenciales

Keiko, que se presenta a sus terceras elecciones presidenciales, ha conseguido el apoyo de enemigos históricos del movimiento político que encabeza. El Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, después de años manifestando su posición antifujimorista, enterraba el hacha pidiendo el voto para ella. "Está en tus manos y por eso nos interesa a los peruanos que ganes limpiamente las elecciones" le deseaba el escritor a la aspirante a gobernar Perú.

La conservadora aglutina el voto de la derecha y está respaldada por las élites de Lima, el gran bastión electoral, que no quieren bajo ningún concepto que Castillo llegue al poder. Muchos la van a apoyar como "la opción menos mala", es el argumento que defienden frente a la extrema izquierda. Pero en realidad Keiko no les entusiasma, políticamente está marcada por su pasado. Fue primera dama durante el mandato de su padre Alberto Fujimori, que actualmente cumple condena por varios delitos.

Además tiene investigaciones abiertas por corrupción por las que la Fiscalía solicita treinta años de prisión. La aspirante ha pedido perdón por los errores del pasado reciente donde los fujimoristas, con mayor representación en el congreso hasta 2019, han dificultado la gobernabilidad al entonces presidente Martín Vizcarra.

En el caso de Pedro Castillo no convence su discurso improvisado y de corte radical, aunque en la segunda vuelta ha rebajado mucho el tono. Otra de las críticas contra él es que no tiene ninguna experiencia en gestión pública. Parte de sus apoyos los recibirá de activistas y colectivos que aunque no se sienten respaldados por Castillo, temen que vuelvan los años del fujimorismo. No quieren que el expresidente Alberto Fujimori, en prisión por crímenes de lesa humanidad, salga de la cárcel indultado por su hija.

Pero uno de los dos gobernará Perú durante los próximos cinco años, aunque podrían ser menos. La última legislatura ha tenido cuatro presidentes. El periodo había empezado con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Este renunció y le sustituyó Martín Vizcarra a quien el Congreso sacó del poder con una moción de censura. Una semana después los jóvenes -gracias a su presión en las calles- lograban derrocar a su sustituto Manuel Merino, quien dio paso al actual ejecutivo de transición de Francisco Sagasti.