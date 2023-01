La comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre el programa espía Pegasus ha acordado este martes enviar una misión a Madrid para recabar más información sobre el uso esta aplicación, que supuestamente pudo afectar a miembros del Gobierno español y a políticos y miembros de la sociedad civil catalana.

Esta decisión se ha tomado en reunión de coordinadores de la comisión especial, tras aprobar misiones similares a Israel, Polonia, Grecia y Chipre y decidir una próxima a Hungría en febrero.

La misión, que se llevará a cabo los días 20 y 21 de marzo y ha sido acordada por los coordinadores de los grupos políticos en el Parlamento, aún no tiene una agenda definida, aunque estas delegaciones parlamentarias suelen acudir a los países para mantener reuniones con miembros del Gobierno, de la sociedad civil o periodistas, entre otros.

Por ahora tampoco no se conoce aún la composición de la delegación que viajará a Madrid, que habitualmente está integrada, como mínimo, por un diputado por partido político hasta un máximo de doce miembros.

Varios españoles componen la comisión

De esta comisión forma parte el eurodiputado de JxCat Carles Puigdemont, que no está adscrito a ningún grupo parlamentario europeo. A priori, los miembros no inscritos no acuden a estas misiones, pero el presidente y coordinadores de la comisión pueden decidir lo contrario.

Los otros españoles miembros de esta comisión son el socialista Juan Fernando López Aguilar y el popular Juan Ignacio Zoido, ambos exministros con los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, respectivamente.

El coordinador del grupo 'popular' ha confirmado el acuerdo y mostrado su apoyo al despliegue de una delegación del Parlamento Europeo en España, insistiendo en que no cabe ninguna duda sobre el "excelente trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los servicios de Inteligencia". "Estamos muy orgullosos de ellos y sabemos que cumplen con su labor de manera ejemplar, con un escrupuloso respeto al Estado de derecho y con amplia supervisión judicial", ha subrayado Zoido.