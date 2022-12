Reducció de trens a Mallorca per Cap d'Any

Al cap de setmana de Cap d'Any es reduiran les freqüències de tren a Mallorca. Línies com la d'Inca-Palma, que passarà de 33 trens diaris dissabtes, diumenges i festius a només 8 trens el pròxim cap de setmana, s'han vist dràsticament afectades. Els darrers trens de dia 31 de desembre partiran de l'Estació Intermodal en direcció a Inca a les 19.40, a Sa Pobla a les 18.40 i a Manacor a les 20.10, eliminant les freqüències nocturnes.

Inseguritat viària

Els usuaris afirmen que el transport públic és una "necessitat" i demanen que s'augmenti la plantilla de maquinistes en les dates assenyalades. No toleren un servei "raquític" que, alerten, pot suposar un augment de la "inseguretat" i "problemes" a les carreteres la matinada de Cap d'Any.

“La gent ha de poder confiar en el transport públic: cada cotxe que afegim a les carreteres és un perill“

"Els festius requereixen més seguretat del normal a les carreteres. Entenem que els horaris es redueixen de forma dràstica per un tema de conciliació laboral, tothom té dret a tenir festes, però els serveis essencials, com també ho són els hospitals, no es poden anul·lar. La gent ha de poder confiar en el transport públic, no cercar-se la vida per tornar de festa: això genera inseguretat i dificultats a les carreteres. Necessitam augmentar els usuaris del transport públic, induir a què la gent l'empri", ha afirmat Guillem Ramis, membre de l'Associació d'Usuaris del Tren.