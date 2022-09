Primer día de descuentos en el transporte público en toda España y en estaciones muy transitadas como la de la Puerta del Sol de Madrid, el torrente de viajeros ha sido constante. “Es excelente, ¡muy buena noticia!”, celebra Mauricio, después de preguntar a un empleado ajetreado del Metro por los abonos mensuales y el bono. “Es para trabajar cada día y, claro, ¡está altísimo!”.

El 1 de septiembre es un ‘comienzo’ del año alternativo para muchos y, aunque en esta ocasión se recibe con cautela por la inflación y la amenaza de crisis económica, las ayudas del Gobierno y las comunidades autónomas han dado un respiro. “Me voy a ahorrar sobre 120 euros en total”, asegura Sandra, que vive en un pueblo de la periferia de Valencia. Ella no quiso esperar un segundo: desde el 24 de agosto se inscribió por internet para beneficiarse del abono de Cercanías, que usa habitualmente.

“Me pareció fácil con las instrucciones que daban en la web de Renfe. Pagué los 10 euros de fianza y luego me acerqué a una estación, donde me pusieron el número que tenía junto con el QR en la tarjeta”, relata a RTVE.es. Sandra habla de los abonos gratuitos de Renfe para viajeros recurrentes de Cercanías y Media Distancia. Son personales e intransferibles, y cuando se hayan hecho al menos 16 viajes con esa tarjeta se le devolverán los 10 euros depositados.

Como ella, los principales beneficiados por los descuentos hasta el 31 de diciembre son quienes dependen cada día del transporte público para ir a trabajar. Por eso, muchos ya estaban informados. “Lo utilizo todos los días y es un gasto muy caro, de escándalo”, valoraba un joven en el andén del tren ante una cámara de TVE. “Me lo voy a sacar mañana o esta tarde”. Otras llegaban prevenidas y madrugadoras: “Ha sido muy rápido en la ventanilla porque no había nadie, también he venido temprano porque voy a trabajar”.

Soledad conversa con una trabajadora de Renfe frente a las máquinas de expedición de abonos y billetes para resolver todas sus dudas y se marcha convencida. "Está todo muy claro, simplemente me han confirmado lo que ya había leído. No sé si será más complicado para personas mayores..." valora, por lo que recomienda acercarse a las estaciones a preguntar.

Despistes y falta de información: "Creía que no me afectaba"

Según la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, 500.000 personas se habían registrado ya el jueves por la mañana y 400.000 tenían sus abonos de Cercanías y Media Distancia. “Los ciudadanos ratifican que es una buena medida. Ya están haciendo uso de ella, porque va a tener mucho impacto”, ha presumido.

El ahorro puede alcanzar los 650 euros para una familia en Madrid o los 1.000 euros en Valencia o Sevilla, de acuerdo con la ministra, sin embargo, muchos todavía no se han enterado de la medida. El despiste se da, especialmente, entre quienes suelen recurrir más al coche.

“Cuando oigo la noticia se habla de Renfe y como yo no lo cojo, me ha parecido que yo no estaba afectada”, reconoce Mavi, que suele necesitar metro o su propio vehículo para moverse por la ciudad de Valencia y sus alrededores. Pero también se rebajan un mínimo del 30% los abonos y títulos multiviaje en los transportes de las ciudades, como metros, buses, tranvías… Algunas comunidades y ciudades han ampliado el descuento hasta el 50%.

Le vendrá bien, nos dice, porque el precio de la gasolina sigue siendo insostenible: “Tengo una tarjeta con la que solamente pago gasolina y el mes pasado fueron casi 400 euros”. Y ahí está el otro efecto de las ayudas: si el precio del combustible sube y el transporte público baja, muchos están optando por dejar el coche de lado.

“He estado haciendo números hace un rato y he visto que me compensa coger el abono en el que pagas 10 euros por 16 viajes de Cercanías hasta finales de diciembre y luego te lo devuelven”, razona Laura, que hasta este mismo jueves no se había enterado de los detalles de la medida y pensaba que solo se le aplicaría un 50 % de descuento. Casualmente, se le acaba de estropear el coche y va a ahorrarse los 80 euros mensuales que costaba hasta ahora el abono del Consorcio Regional de Transportes de Madrid para llegar desde el centro hasta Colmenar Viejo, donde vive.

Aunque tenga que completarlo con bonos de 10 viajes del metro para poderse mover con más libertad por la ciudad, considera que sale ganando. ¿Se olvidaría del coche en adelante para ir a trabajar entonces? "Si el abono mensual en vez de 80 euros me costara siempre 40, sí dejaría el coche. Prefiero el transporte público".