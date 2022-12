El bus, el tren i el metro seran gratuïts tot el 2023 a les Illes Balears

A partir de l’1 de gener del 2023 el tren, els busos del TIB i el metro seran gratuïts per als usuaris que facin servir la targeta intermodal. Així ho ha anunciat aquest dimecres la presidenta Francina Armengol, acompanyada del conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí.

“Crec que aquesta és una passa endavant molt important per a moltes famílies“

"Crec que aquesta és una passa endavant molt important per a moltes famílies, perquè aquest hivern serà complicat per molta gent", ha declarat la presidenta Francina Armengol, fent referència a la crisi de preus dels carburants derivada de la guerra a Ucraïna. "Animo les persones que no tenguin la Targeta Intermodal que la treguin i a la població en general que faci ús del transport públic. Quan falten tres dies per acabar l'any, ja hem transportat 1 milió de passatgers més que en 2019, l'any de rècord fins ara. Els ciutadans i ciutadanes, quan els dones possibilitats, responen molt bé", ha conclòs Francina Armengol.

Més mesures del Govern Aquesta nova mesura s’afegeix a les que el Govern ha anat implementant en el transport públic durant aquest any: per exemple, l’increment de freqüències del transport públic, en el cas del tren oferint més freqüències en hora punta i en el cas del bus ampliant freqüències i avançant l’inici dels horaris d’estiu a principis d’abril. Una altra mesura ha estat oferir càrregues gratuïtes de 5 € de saldo a les noves targetes intermodals, fins que el mes de setembre van entrar en vigència els descomptes en els viatges.

95.000 targetes intermodals Totes les mesures s’han traduït en un creixement de la demanda l’any 2022; fins ara,un 33,54 % més d’usuaris han viatjat respecte al 2019. I enguany s’han emès 94.966 noves targetes intermodals, la qual cosa representa un 158,71 % més de noves targetes respecte al mateix període de 2019.

10 busos nous del TIB El TIB s’està preparant per poder adaptar l’oferta al possible increment de la demanda com a conseqüència de la gratuïtat del transport públic. En aquest sentit, en el darrer Consell de Govern s’ha aprovat l’ampliació del pressupost perquè el Consorci de Transports de Mallorca pugui autoritzar la compra de deu vehicles nous. D’altra banda, perquè el servei de bus es pugui ajustar a la demanda que hi ha en tot moment i per poder planificar i gestionar-lo millor, és necessari saber les persones que viatgen en cada bus. Per aquest motiu, és important que l’usuari continuï validant la targeta en pujar i baixar del bus. Així doncs, tot i que el servei sigui gratuït, l’usuari ha de tenir saldo disponible a la targeta i si no valida la targeta en baixar del bus se li cobrarà una penalització de 0,30 €.