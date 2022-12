Con la decisión judicial de este lunes, el Ministerio británico del Interior ha ganado esta batalla legal, si bien se espera que los demandantes recurran al Tribunal Supremo.

"El tribunal ha llegado a la conclusión de que es legal que el Gobierno haga arreglos para reubicar a los solicitantes de asilo en Ruanda y que sus solicitudes de asilo se determinen en Ruanda y no en el Reino Unido", indica el fallo del tribunal.

Además, el tribunal ha añadido que, en virtud de las pruebas presentadas, el Ejecutivo "ha hecho arreglos con el Gobierno de Ruanda para garantizar que las solicitudes de asilo de las personas reubicadas en Ruanda se determinen adecuadamente en Ruanda". No obstante, puntualiza que las autoridades británicas deben "considerar adecuadamente" las circunstancias de cada demandante individual.

El Ministerio del Interior británico considera que Ruanda es un país seguro, con un historial de apoyo a los solicitantes de asilo. La portavoz del Gobierno de Ruanda, Yolande Makolo, ha acogido con satisfacción la decisión del tribunal y ha afirmado que su país está listo para ofrecer a los migrantes la oportunidad de construir una nueva vida.

Por su parte, el ex primer ministro de Reino Unido Boris Johnson ha aplaudido la noticia. "Es una de las únicas formas humanas de tratar con las bandas de traficantes de personas que están explotando a tantas personas", ha recalcado a través de su cuenta en Twitter.

“It is welcome news that the High Court has ruled that the Rwanda policy is lawful. It is one of the only humane ways of dealing with the vile people trafficking gangs who are exploiting so many people.“