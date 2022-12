El PP y Ciudadanos se han negado a votar en el pleno de este jueves, en el que se ha aprobado la reforma del Código Penal que derogará la sedición, rebajará las penas por malversación y permitirá renovar el Tribunal Constitucional (TC). Lo han hecho en protesta por no aplazar el debate parlamentario hasta saber si el propio TC frena de manera urgente la tramitación de esta ley a petición de los populares.

El debate de la polémica proposición de ley ha llegado ha comenzado con las peticiones de PP, Vox y Ciudadanos de aplazar el pleno extraordinario hasta que el TC decida el próximo lunes si se admite el recurso del PP en el que pide frenar de forma cautelarísima los cambios previstos en la norma en el modo de elección de los magistrados del mismo tribunal por parte del Consejo General del Poder Judicial.

Una solicitud que ha sido rechazada por la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, al defender que "no hay razón ni hay obstáculo para no continuar con el procedimiento legislativo previsto". La presidenta de la cámara ha explicado que nadie había informado a la Mesa de los recursos ante el TC, y ha destacado además que las peticiones de reconsideración de los grupos no tienen carácter suspensivo de los procedimientos parlamentarios.

Ante esto, el PP ha optado por no participar en la votación y Ciudadanos ha decidido abandonar el hemiciclo. A pesar de ello, la proposición de ley ha salido adelante con 184 votos a favor, 64 en contra y una abstención.