El Ministerio de Sanidad trabaja con las comunidades para hacer un seguimiento del aumento de infecciones en niños provocadas por el estreptococo A, una bacteria común que generalmente no provoca complicaciones, pero que en el Reino Unido ha provocado la emisión de una alerta tras el fallecimiento de nueve menores.

Según el departamento que dirige Carolina Darias, el pasado 2 de diciembre las autoridades sanitarias de Reino Unido publicaron una notificación tras detectarse un aumento de infecciones por estreptococo A en menores.

Esta bacteria suele producir una gran variedad de infecciones tan comunes como la faringitis o irritaciones leves que se tratan con antibióticos, aunque puede derivar en otras más graves como la neumonía o escarlatina. "En general, son infecciones bien controladas y sencillas", ha indicado, Luis, pediatra consultado por TVE.



Los datos consignados por las autoridades sanitarias británicas se cifran desde septiembre, de forma que desde ese mes hasta la fecha se han dado nueve muertes en menores, el último una niña de cinco años esta semana. Los casos se cifran en un total de 850.

No obstante, los pediatras llaman a la calma y aseguran que esta infección se suele tratar en casa con antibióticos. La presidenta de la sociedad de Urgencias Pediátricas, Paula Vázquez, ha explicado a TVE que solo se debe hay que ir a urgencias si existen "alteraciones en el nivel de conciencia, manchas sospechosas, irritabilidad y somnolencia".

En Francia se han notificado este jueves un aumento de casos infecciones invasivas por estreptococo del grupo A "en una cantidad más importante de lo habitual" durante los últimos 15 días, que han dejado dos niños y un adulto fallecidos en el país.

Aumento de casos

Los casos han aumentado este año, pero según ha señalado el pediatra consultado por TVE, esto no tiene que significar que el virus sea más agresivo. "Niños y adultos que no se han infectado durante los dos años anteriores es ahora una población más vulnerable, pero eso no significa que el virus haya cambiado o sea más agresivo".

El Ministerio de Sanidad, a través de su Dirección General de Salud Pública, ha asegurado que "está en contacto con las comunidades y ciudades autónomas para recabar información de los posibles casos detectados en las últimas semanas y poder hacer un análisis de la situación", por lo que los sistemas sanitarios se encuentran "en una situación de vigilancia activa".

Según la Consejería de Sanidad, dos menores han muerto y otros 14 han precisado ingreso hospitalario en la Comunidad de Madrid en las últimas semanas por enfermedad invasiva por estreptococo A (meningitis, shock séptico o neumonías).

En concreto, desde el pasado día 19 de octubre hasta la fecha se han detectado 16 casos de estreptococo A en la región en menores con edades comprendidas entre 1 y 12 años.