En la farmacia de Guillermo Martín todavía quedan algunas cajas de amoxicilina pediátrica, pero llevan varias semanas con problemas de suministro. Y no son los únicos. “Aquí nos están llegando a cuenta gotas”, cuenta también Sara Mansilla desde Barcelona. La escasez ha llegado en pleno aumento de las infecciones respiratorias por la bajada de las temperaturas y muchos padres están recorriendo desesperadamente las calles en busca del tratamiento de su hijo. Que falte un fármaco "es preocupante”, reconoce también el médico de familia Manuel Mozota, pero existen alternativas. “Ningún niño corre peligro”, asegura a RTVE.es.

Concretamente, se están experimentando dificultades en las suspensiones pediátricas de amoxicilina 250 mg/5 ml en jarabe, el antibiótico que se usa más comúnmente para tratar infecciones del tracto respiratorio en niños, como la amigdalitis estreptocócica o la otitis. Se utiliza incluso como remedio a infecciones de la piel, explica el doctor. Por eso no es habitual que este medicamento escasee de forma generalizada. “Es un caso bastante raro” que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha prometido resolver a finales de noviembre.

En cualquier caso, tanto los farmacéuticos como el médico instan a la calma: "Es algo puntual". "Ni hay una situación de alarma ni tienen que hacer acopio de fármacos", explica el secretario general de la Asociación de Empresarios Farmacéuticos de Madrid (Adefarma), Rubén Martín. Los expertos hacen hincapié también en que la amoxicilina no está indicada para la bronquiolitis, una preocupación que ha aumentado en los últimos días por la ola de esta enfermedad, que está tensionando las urgencias pediátricas de todo el país.

Las recomendaciones de la Aemps para paliar el desabastecimiento

Cuando no es posible cubrir las necesidades con un medicamento nacional, la Aemps puede autorizar la importación de medicamentos extranjeros, no autorizados en España, pero sí en otros países. En este semestre ha sido necesario que la Agencia autorice la importación de 12 medicamentos extranjeros. De momento, respecto a la amoxicilina, se han ofrecido recomendaciones para paliar el desabastecimiento.

En esta línea, se ha habilitado un procedimiento para que los farmacéuticos puedan sustituir temporalmente la dispensación de una suspensión oral de amoxicilina 250 mg en frasco por 'Amoxicilina Normon 250 mg polvo para suspensión oral en sobres EFG, 30 sobres'.

“La @AEMPSGOB emite recomendaciones para paliar los problemas de suministro con las suspensiones pediátricas de amoxicilina 250mg/5mlhttps://t.co/vYJ6Jt4cVS pic.twitter.com/1BGbK459nl“ — Farmacéuticos (@Farmaceuticos_) November 18, 2022

También podrán ofrecer 'Amoxicilina Normon 500 MG comprimidos EFG, 20 comprimidos', 'Amoxicilina Almus 500 MG comprimidos dispensables EFG y 'Amoxicilina Ardine 500 mg comprimidos EFG'. Mientras que la suspensión oral debe reservarse a pacientes como los bebés de menos de seis meses, que no pueden tomar los comprimidos, ni siquiera fraccionados.

Aunque estas recomendaciones ayudan a los sanitarios, el presidente de Adefarma señala que "llegan tarde". "No es normal que a un farmacéutico no se le permita de forma recurrente sustituir las presentaciones de medicamentos", opina. Comparte un punto de vista similar Martín, quien celebra el protocolo, pero espera "que no tengamos que llevarlo a cabo de nuevo", o al menos no frecuentemente.