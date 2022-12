El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha instado este viernes al sindicato Amyts a desconvocar la huelga indefinida de los médicos de Atención Primaria y a dar explicaciones a los madrileños sobre un audio de una persona vinculada al comité de huelga en el que se habla de mantener el paro indefinido un día a la semana y concentarciones hasta abril.

El vicesecretario general del sindicato Amyts, Manuel de Castro, por su parte, ha asegurado que no hay ninguna decisión tomada al respecto y que el audio se trata "de una persona vinculada al comité de huelga" de los médicos de Atención Primaria.



La polémica se ha producido el mismo día que estaba convocada la reunión entre la Consejería de Sanidad y el comité de huelga y de la que se ha salido sin acuerdo. Están llamados a huelga 4.240 médicos de Familia y 720 pediatras de los 430 centros de salud de la región, para reivindicar un mínimo de diez minutos por paciente, una limitación de las agendas y una mejora de las condiciones laborales para frenar la fuga de los facultativos a otras regiones o países.

Escudero asegura que la reivindicación "no va de sanidad"

Ruiz Escudero ha dicho que el desenlace sin acuerdo de la reunión ya lo conocía "con certeza" fruto del audio que recoge "cuestiones que están fuera de los motivos del conflicto: el tiempo por paciente, el número de pacientes que tendría que ver cada médico, el excedente de pacientes y el sistema de retribución".



"Ahí se ven claramente las intenciones que no responden a cuestiones sanitarias, sino a llevarlo al mes de abril, hablan de huelga de celo, hablan de hechos que nos parecen de tal gravedad que creo que el sindicato Amyts debería desconvocar la huelga y dar una explicación a los madrileños de todo lo que ahí se transmite, porque nos parece no se puede mantener una huelga, tal y como han descrito en ese audio", ha considerado Ruiz Escudero, sobre la posibilidad de mantener las concentraciones ahsta las pertas de las elecciones.



El consejero ha estimado que "no ha habido ninguna voluntad de llegar a un acuerdo por parte del sindicato", en la reunión, donde la Administración ha explicado cómo se ha remunerado a través del Plan de Mejora de la Atención Primaria, con una media de unos 3.800 euros por médicos y 3.300 por pediatra, el número de pacientes que excedía lo que tienen que ver habitualmente, "y ellos han salido de nuevo con las retribuciones lineales, lo cual está totalmente fuera del ámbito de negociación y de la convocatoria de huelga".

La retribución lineal que reclama el sindicato Amyts, según Ruiz Escudero, fue un planteamiento inicial del año 2020 que no fraguó y que se sustituyó por el Plan de Mejora de la Atención Primaria, donde se recogía gran parte de esa subida lineal. El Gobierno regional seguirá adelante con el Plan de Mejora de la Atención Primaria y con la adopción de medidas "efectivas" para la retribución de los profesionales, hacer accesibles las consultas a los madrileños y mejorar los tiempos de atención, ha afirmado.