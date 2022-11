Miles de personas claman en España contra la violencia de género: "Ni una más"

Miles de personas se están manifestando este 25-N por las calles de las principales ciudades españolas para alzar la voz y denunciar la "cruel violencia" machista que sufren las mujeres. Al grito de "Ni una más" y "Basta ya", han mostrado su condena ante cualquier tipo de agresión y han querido recordar a las 38 asesinadas a manos de sus parejas en lo que llevamos de año.

En los diferentes puntos del país, diversas plataformas y movimientos feministas han organizado marchas por el Día de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. Con la violencia sexual de plena actualidad por la polémica interpretación de algunos jueces de la ley de 'solo sí es sí', que ha llevado a rebajar algunas penas a agresores, parte de los cánticos y pancartas han estado enfocados en el consentimiento y las agresiones.

"Con o sin ropa, mi cuerpo no se toca", "Basta de agresiones sin respuesta", "No un hecho aislado, es el patriarcado" o "No es un arrebato, es un asesinato", han sido algunos de los lemas. También mensajes como "No es no", "No quiero ser valiente, quiero ser libre" o "Si tocan a una, nos tocan a todas".

También se ha puesto el foco en las víctimas de la violencia machista, que ha dejado ya 1.171 mujeres asesinadas desde 2003, y en la situación de riesgo de muchas de ellas. Así, en Albacete han destacado que una quinta parte de las víctimas tenía discapacidad, mientras que en Valencia han recordado a las mujeres y niñas iraníes y afganas que "están sometidas por el patriarcado religioso".

Cánticos a favor y en contra de la ministra de Igualdad en Madrid Una de las manifestaciones más concurridas está siendo la de Madrid, donde miles de personas –12.000 según Delegación del Gobierno y no menos de 20.000 según las organizadoras–, se han unido a la cita organizada por el Movimiento Feminista de Madrid, que ha arrancado pasadas las 18.30 horas en la confluencia de las calles Gran Vía y Alcalá y en la que se han podido escuchar gritos de 'Aquí estamos las feministas'. Entre las participantes han estado varias ministras del Gobierno. Tras la pancarta del PSOE, se han reunido la vicepresidenta Nadia Calviño y a otras dos ministras, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, y la de Industria, Reyes Maroto, así como al vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis o su secretaria de Igualdad, Andrea Fernández. A lo largo de la marcha se ha escuchado a participantes pedir con cánticos el cese de la ministra de Igualdad, que a su vez ha sido contestado con abucheos por personas que se encontraban observando. "Irene Montero, dimisión. Basta de leyes misóginas y chapuza", rezaba una de las pancartas. Participantes de la marcha piden la dimisión de la ministra Irene Montero EFE EFE / Kiko Huesca Irene Montero, por su parte, ha asistido a la concentración convocada por la Comisión 8M en el bario de Vallecas. Esta concentración, que se ha celebrado envuelta en la ley del 'solo sí es sí' y de los insultos proferidos hacia la ministra en el parlamento por la diputada de Vox Carla Toscano, ha contado con cánticos de apoyo a la titular de Igualdad. La titular de Igualdad estaba acompañada por la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, y por el candidato a la alcaldía de Madrid de Unidas Podemos, Roberto Sotomayor, con el que se ha dado un sentido abrazo a su llegada.

De Barcelona a Las Palmas: las manifestaciones inundan España Por otro lado, en Barcelona 3.000 personas, según la Guardia Urbana, han exigido el fin de las agresiones y la llamada cultura de la violación. Siguiendo la convocatoria del colectivo Noviembre Feminista, la manifestación ha partido de Paseo de Gracia con Rosellón y se ha desplazado hasta Gran Vía, donde ha tenido lugar la lectura del manifiesto y ha actuado Batucada Escandalera con el tema "El violador eres tú". La violencia de género digital, una realidad invisible: ¿Con quién hablas? ¿Qué haces en línea? ¿Por qué no contestas? EBBABA HAMEIDA Miles de personas se han manifestado también por las calles de Valencia, donde la convocatoria ha arrancado a las 19.30 horas de la Porta del Mar de la capital, tras una pancarta con el lema "Dones vives i unides contra el masclisme", y está previsto que concluya en la plaza del Ayuntamiento, donde dos mujeres supervivientes de la violencia machista han leído un manifiesto. Andalucía se ha echado a la calle para exigir el fin de la violencia machista en las ocho capitales de provincia, en algunas de cuáles han honrado el 25 aniversario del asesinato de la granadina Ana Orantes, quien públicamente puso rostro y voz al maltrato. En Sevilla, al inicio de la marcha, una veintena de jóvenes del colectivo Feminismo Abolicionista ha coreado gritos de "Irene Montero, dimisión". Un nutrido grupo de manifestantes, en su mayoría mujeres, ha respondido a estas consignas con gritos de "Fuera, fuera" y "¡Unidad, unidad!". Los cántabros también han vuelto a recorrer este viernes las calles de Santander. El morado ha vuelto a ser el color predominante este 25N en la capital cántabra, en una marcha en la que cientos de personas han llenado el paseo Pereda, para recorrer la distancia que hay entre Puertochico y la plaza del Ayuntamiento. La manifestación, convocada por diversas asambleas feministas de municipios como Santander, Torrelavega o Cabezón de la Sal, ha contado con el apoyo institucional del Gobierno de Cantabria y han acudido a ella el presidente regional, Miguel Ángel Revilla. Las principales calles de las capitales canarias también se han llenado de manifestantes que han pedido en un manifiesto "no negar la indecencia", así como más políticas públicas y recursos que luchen contra esta lacra. El 25N en Las Palmas de Gran Canaria se ha vivido de violeta y en una marea de más de medio millar de personas. Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife la manifestación ha estado liderada por una pancarta con el lema "Las violencias machistas no cesan, políticas transformadoras ya". Una pancarta durante una manifestación contra las violencias machistas, Isabel Infantes / Europa Press En las tres capitales vascas han celebrado a partir de las 19 horas de la tarde sus respectivas manifestaciones. En Bilbao, la marcha ha partido de la Plaza del Sagrado Corazón y a ella se han ido sumando seis columnas desde distintos barrios de la ciudad: Santutxu, Uribarri, Casco Viejo, Rekalde, Deusto e Indautxu. Entre gritos de "Nos tocan a todas, nos tocan a una", las feministas han denunciado a la prensa que el "sistema heteropatriarcal" sigue "golpeando" las vidas de las mujeres. Con gritos de 'Somos mulleres, non nos rendimos' (Somos mujeres, no nos rendimos), las manifestantes de Vigo, en su mayoría mujeres, han reivindicado la importancia de este 25 de noviembre para acabar con la violencia contra la mujer. La protesta, convocada por Feminismo Unitario de Vigo, ha partido a las 20,00 horas del cruce de Vía Norte con Urzaiz y recorrió las calles de la ciudad olívica hasta desembocar en la intersección de Colón con Policarpo Sanz, donde se leyó un manifiesto.