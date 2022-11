Mari Carmen tiene 74 años y lleva más de media vida sufriendo maltrato por parte de la que era su pareja. Ahora, ha decidido dar el paso y hace unas semanas denunció. Hoy, dice, se siente "liberada y feliz", aunque la tristeza aparece, sobre todo, por las noches.

"Ahora tengo más alegría, soy muy presumida, me pongo mis pendientitos y collarcitos, mi pelo muy liso... lo que pasa es que no tengo mis cosas aquí", relata. Han sido 44 años de maltrato psicológico e insultos.

"Cuando él llegaba ya me ponía nerviosa. Me decía "¡Puta, vete para tu país!", me gritaba que no valía para nada. Me decía tantas cosas que ya ni me acuerdo", cuenta, recordando también que él no le dejaba estar con sus amigas.

Salió de su casa sin nada, después de que él la agrediera físicamente. Tuvo claro que, aunque ella se sentía "pequeña, ya no podía seguir allí". Detrás dejaba todas sus cosas: su ropa, sus medicinas y los recuerdos de toda una vida. Eran las siete de la tarde cuando miró el reloj en la comisaría y esa noche ya durmió en una casa de acogida de la Asociación Nuevo Hogar Betania.

"Aquí estoy muy bien, las chicas me cuidan todas mucho, pero me da pena porque yo quería envejecer junto a él. Estamos los dos solitos", añade.

Mari Carmen reconoce que se refugiaba escuchando la radio y también dando sus paseos matutinos. "Me iba todas las mañanas a caminar para no escucharlo. Estaba toda la mañana en la playa, me gustaba ver a la gente hacer ejercicio y por la tarde ya me daba mucha ansiedad pensar que tenía que estar con él . Y yo pensaba: si supiera que me quiero ir, pero que no lo hago porque no sé dónde meterme... Durante esos paseos también iba al psicólogo, aunque intentaba que él no se enterara porque me decía: "ya vas donde los locas"".

Otro de los aspectos que se da en estas edades, asegura la psicóloga, es la normalización de la violencia . "Forma parte de su vida y se da el factor de la indefensión aprendida, que hace que muchas se rindan al sentir que son situaciones incontrolables", explica. Mari Carmen dice que muchas veces prefirió que le pegara . Ella sabía que podía denunciar pero no se atrevía porque no tenía señales físicas.

Ella dice, emocionada, que es parecido "a hablar en la radio". Le encanta ir donde Claudia. Allí, reconoce, se siente "muy bien" porque en la sala en la que hablan encuentra "una paz desconocida" para ella. "La psicóloga y el resto de niñas son muy importantes para mí porque no me van a dejar sola. Son un apoyo y las siento como mi familia".

"Se lo dije a mi médico pero solo me mandó unas pastillas"

Los efectos del maltrato también se ven en la salud y la movilidad de estas mujeres y los expertos siempre recalcan que la atención primaria es un servicio en el que se pueden identificar casos de mujeres que no se atreven a denunciar. Mari Carmen, reconoce, no se atrevía a contar su situación a nadie, tampoco a sus amigas.

Asegura que las vecinas sí escuchaban cuando él gritaba, pero que una vez pidió ayuda y "nadie hizo nada". También fue a la policía dos veces antes de denunciar, pero en la puerta se dio la vuelta. Además, haciendo memoria, recuerda que lo verbalizó en la consulta de su médico de atención primaria. Pensó que allí, quizá, podría terminarse todo. "Hace tres o cuatro años a mi médico se lo dije un día y él no me puso atención, solo me mandó unas pastillas, no me preguntó y yo me quedé callada".

Hoy siente que lo mejor que ha hecho es tener "valor" para irse. "Me sentía como una ancianita y ahora como una muchacha de 40 o 30 años", dice sonriente.

Los más de 40 años de convivencia le pesaban, pero ese día, el de la denuncia, no lo pensó. "Sentí que me he liberado de todo. Por eso quiero montar en un globo, porque quiero sentir lo que sentí cuando fui a denunciarlo. Yo creo que voy a sentir eso", relata emocionada.