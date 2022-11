El fiscal del juicio a José Enrique Abuín, alias El Chicle, por la agresión sexual a su cuñada cuando ella era menor, ha mantenido la petición de 15 años de cárcel para el acusado y ha calificado de "modus operandi de libro" la forma en que se produjeron los hechos en la última sesión del juicio en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña.

"Preparación, ejecución y encubrimiento", ha resumido en la lectura de sus conclusiones el fiscal que también pide una indemnización de 30.000 euros. "Como el caso de Diana Quer", ha añadido el fiscal en referencia al asesinato de la joven madrileña por el que Abuín Gey fue condenado a prisión permanente revisable.

Los mismos términos ha empleado la acusación particular que, como el Ministerio Público, ha rechazado el argumento de Abuín de que esa mañana no estuvo con su cuñada y que se había dirigido a la entidad financiera porque no tenía dinero.

Ambas partes, Fiscalía y acusación particular, han rechazado "invención alguna" por parte de la víctima y se han remitido, entre otras cuestiones, al hecho de que esta relatase una llamada a un compañero de trabajo por parte de Abuín avisando de que llegaría tarde.

Para la acusación particular, el acusado utilizó el "pretexto de que tenía que saldar una deuda con su padre", el de la denunciante, para acercarse al domicilio de esta y para convencerla de que subiese al coche y cometer, relató, los hechos, el 17 de enero de 2005, y antes de ir al instituto.

También la acusación particular, ejercida por el letrado Jacob del Río, ha mantenido su petición de 15 años de cárcel para José Enrique Abuin por la presunta agresión sexual a su cuñada en enero de 2005 y cuando ella tenía 17 años. La acusación particular ha elevado la petición de indemnización a 50.000 euros porque, según ha dicho, todavía tiene consecuencias psicológicas tras "17 años esperando justicia".

El testimonio de la víctima, "válido, coherente y persistente" De "válido, coherente y persistente" ha calificado el fiscal el testimonio de la víctima. "La intimidó con un cuchillo", expuso para aludir también al hecho de que se produjese, según el relato de la ella, en un "lugar aislado". Parte de sus conclusiones, fiscal y acusación particular las han dedicado a desmontar el argumento del acusado de que estuvo a esas horas de camino a la entidad bancaria y que antes había ido al cementerio. "Tenía un dominio de las rutas, tenía habilidad para conducir, los tiempos los pudo reducir significativamente", ha señalado el primero. La acusación particular ha incidido en que el testimonio de su cliente en estos 17 años ha sido "siempre el mismo" y que hay testigos que "corroboraron" lo trasladado por esta tras decirle ella, primero a una amiga de instituto, lo sucedido, y ya, con posterioridad, a una hermana. Frente a ello, ha añadido, que Abuín optó por la "ocultación" y un testimonio "exculpatorio" basado en versiones que el letrado ha negado como ciertas, aludiendo a testimonios en el juicio.

El Chicle, en el último turno de palabra: "Aquí hay gente que ha mentido" En su derecho a la última palabra, el acusado ha pedido "aclarar un par de cosas" antes de finalizar el juicio, que ha quedado visto para sentencia. "Se puede demostrar que aquí hay gente que ha mentido solo con mirar ciertas redes sociales que están abiertas, mías, donde hay imágenes de fiestas, que ella (la víctima) nos envía mensajes para citarnos a cumpleaños de ella, a su piso...", ha dicho. Además, ha añadido que "la Guardia Civil también miente", pues ha manifestado que "se puede demostrar" que "en 2005 no tenían ninguna relación con el clan de los Panchos" sino que la había mantenido en 1994. La defensa de José Enrique Abuín ha argumentado que la acusación a su cliente se basa en "especulaciones". "¿Quién acredita que había un arma?", ha citado, entre otros ejemplos, en la lectura de sus conclusiones en el juicio y ha calificado de "contradictorio" el relato de la víctima. "¿Dónde está la presunción de inocencia de mi cliente ante un relato que no queda claro?", ha manifestado en la lectura de sus conclusiones en el juicio. En él, se ha preguntado "qué prueba objetiva hay" contra su cliente. "Se reabre por referencia al caso de Diana Quer y con pruebas totalmente nuevas", ha dicho sobre esta causa. Aunque no ha negado que hubo por parte de este llamadas a su cuñada, ha cuestionado el relato de esta. Al respecto, ha aludido al "cambio de versiones", situando la última en 2017 cuando Abuín fue detenido por el intento de agresión sexual a otra chica en Boiro, cuando el acusado era sospechoso por la desaparición de la joven madrileña Diana Quer.