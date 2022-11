La primera vez que se intentó el lanzamiento de Artemis I fue el pasado 29 de agosto, cuando un fallo en el tercero de los cuatro motores RS-25 evitó el despegue. Fue pospuesto hasta el día 3 de septiembre, pero entonces se produjo una fuga de combustible y también se canceló.

Casi cuatro semanas después de la segunda tentativa, el 24 de septiembre la NASA tuvo que aplazar el evento por el huracán Ian, que atravesó con fuerza el norte del mar Caribe y dejó imágenes devastadoras en Florida, desde donde iba a salir el cohete.

Más tarde, otra tormenta tropical, Nicole, hizo que la agencia espacial retrase desde el 14 de noviembre hasta el 16 de este mismo mes el lanzamiento de la misión. Así y tras comprobar que las condiciones meteorológicas son adecuadas, este miércoles será la quinta vez que la NASA busque completar el despegue de Artemis I.

“We are now in launch countdown for Artemis I, call to stations happened at 1:24 a.m. ET this morning. Weather is currently 90% favorable for our next launch attempt on Nov. 16 at 1:04 a.m. ET.

MORE: https://t.co/d6mltNReHW pic.twitter.com/9s8PW8JnZX“