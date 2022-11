La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha defendido este martes la ley 'solo sí es sí' y ha asegurado que "el problema no es la norma", sino la "interpretación voluntarista judicial contra el avance del feminismo" que se está haciendo de ella.

Así lo ha expresado durante una rueda de prensa tras conocerse que varios tribunales españoles han revisado sentencias tras la aprobación de la ley y han rebajado las penas de prisión los condenados por abusos sexuales a menores al considerar que la reforma del Código Penal resulta "más favorable al reo".

Así, los magistrados han aplicado rebajas de hasta cinco años de cárcel a sentencias que ya eran firmes. En uno de los autos, los magistrados han precisado que aunque la 'ley del solo sí es sí' no aclara si debe ser o no aplicada a procedimientos en trámite o con sentencia firme, el propio Código Penal indica que "tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo".

Ante esto, Rosell ha aclarado en su intervención que, aunque es "factible rebajar las penas" con la nueva ley, el texto en sí mismo "no las rebaja" y tampoco lo hace en el caso que se ha hecho público este martes de un padrastro que violó a su hijastra de 14 años. En su opinión, es "evidente" que en este caso "hay un error" y que el magistrado que ha tomado dicha decisión "no se ha leído el artículo completo".

"El poder judicial tiene que hacer su trabajo formándose y aplicando la ley completa tal como es, y no de una manera tan reaccionaria y sorprendente", ha añadido Rosell.

"La justicia machista crea impunidad"

Frente a quienes han explicado que la reducción de pena a este acusado se debe a la desaparición del abuso sexual con engaño en la ley 'solo sí es sí', Rosell ha respondido que lo que hay ahora es "agresión sexual sin consentimiento" y que "si hay engaño no hay consentimiento", por lo que sigue existiendo dicho delito.

A su juicio, se trata de "un análisis y una lectura muy superficial" y de "brocha gorda" y espera, según ha declarado, que este argumento "no sea real" y que no esté incluido en una resolución judicial. Asimismo, Rosell ha señalado que la norma contempla la "formación obligatoria" en perspectiva de género, derechos humanos e infancia "de todos los profesionales que intervienen directa e indirectamente con las mujeres víctimas de violencia".

Rosell ha pedido que le aclaren "quién advirtió de la rebaja de penas" para este tipo de delitos y ha señalado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo que vio en su informe preceptivo es que podía "haber falta de proporción por los marcos amplios de las penas".

"No solo no es cierto que el mínimo en el caso del padrastro que penetra a la hijastra se haya reducido de 8 a 6, sino que se ha incrementado de 10 a 15 porque hay necesariamente uso de superioridad", ha dicho en RNE. Y añade: "Si la pena que has puesto en la sentencia firme cabe con la nueva ley, no se revisa. Y la condena que pusieron cabe".

“Tremendo. Un tribunal decide rebajar la pena por agresión sexual a menor, que sigue siendo de 5-10 años. (Art. 181.2 CP). Para rebajar, obvia el abuso de superioridad del padrastro (181.4)

Ya lo dijo el comité CEDAW: la justicia machista crea impunidad.

El problema no es la ley. https://t.co/71KFDLPwdg“ — Mª Victoria Rosell Aguilar (@VickyRosell) November 15, 2022

"A los de "el problema es la ley": no lo es. La prueba más reciente: con la ley anterior, que tanto les gusta, pena de dos años a dos policías de uniforme por penetración sin consentimiento. También con conformidad de la Fiscalía", ha insistido en su cuenta de Twitter.

También ha considerado "tremendo" la decisión del tribunal en el caso de la agresión sexual a una menor. Rosell ha argumentado que la pena sigue siendo de entre cinco y diez años según el artículo 181.2 del Código Penal. "Para rebajar, obvia el abuso de superioridad del padrastro (181.4). Ya lo dijo el CEDAW (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer): la justicia machista crea impunidad. El problema no es la ley", ha concluido.