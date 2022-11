10:08

Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género

La nueva tipificación de los delitos sexuales que introdujo la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí, ha supuesto que los tribunales estén revisando a la baja algunas sentencias. En concreto, la Audiencia Provincial de Madrid ha rebajado la pena a dos condenados. Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, insiste en el informativo 24 horas de RNE que "no es un problema de la ley". Rosell asegura que no se han rebajado las penas para los delitos que contemplan estos dos casos: "No solo no es cierto que el mínimo en el caso del padrastro que penetra a la hijastra se haya reducido de 8 a 6, sino que se ha incrementado de 10 a 15 porque hay necesariamente uso de superioridad". Por ello, afirma que "la capacidad de interpretación sin perspectiva ni de género ni de infancia ni de derechos humanos" existe con ambas leyes. Añade que "hay una mirada voluntarista" por parte de los jueces o los abogados: "Si la pena que has puesto en la sentencia firme cabe con la nueva ley, no se revisa. Y la condena que pusieron cabe".