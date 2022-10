Camioneros de Brasil partidarios de Jair Bolsonaro han bloqueado al menos 70 puntos en carreteras de todo el país entre la noche del domingo y este lunes, en protesta por la derrota en las elecciones del presidente, según han informado las autoridades.

La Policía Federal de Carreteras ha confirmado que desde la noche del domingo, cuando se conoció la victoria en la segunda vuelta del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, se han registrado 70 puntos de "bloqueo y aglomeración".

Varios de estos bloqueos han sido levantados, pero la Policía Federal de Carreteras no tiene un cómputo general de la situación actual de las vías. En un comunicado, la Policía ha indicado que los estados que han registrado bloqueos son Río de Janeiro, Minas Gerais, Sao Paulo, Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Pará, Goiás y el Distrito Federal de Brasilia.

En varios vídeos que circulan en redes sociales, se ve a camioneros bloqueando las carreteras con sus vehículos o con neumáticos en llamas. En algunos casos, los manifestantes contestaban la victoria en las elecciones de Lula y algunos pedían una "intervención" de las Fuerzas Armadas a favor de Bolsonaro.