El otoño trae lluvias, caída de hojas... y videojuegos deportivos. La temporada suele arrancar con las nuevas ediciones de titanes como FIFA en fútbol o NBA 2K en baloncesto. Pero, ¿y si hubiera un mundo más allá de estos dos deportes? ¿Y si el golf fuese el gran tapado del final del año con este PGA Tour 2K23? Analizamos las razones por las que el título editado por 2K Games puede ser una buena alternativa para quienes busquen algo distinto.

PGA 2K23 Tour, desarrollado por HB Studios es la evolución de su anterior The Golf Club, el videojuego que llenó el hueco dejado por Electronic Arts a mediados de la década pasada cuando abandonó su serie PGA Tour. Aquellos The Golf Club eran juegos exigentes, en los que penalizaba mucho el no ejecutar bien los golpes y que tenían el hándicap de la falta de licencias.

2K Games vio el potencial del estudio y lo compró en 2021 para lanzar su propia línea de juegos de golf y así entrar en un mercado sin competidores, más allá de propuestas más casuales como los Everybody's Golf de Sony.

Tras el primer PGA Tour 2K21, el estudio dejó pasar un año para pulir el juego y ahora nos llega la edición 2023. Un tiempo que ha venido muy bien para crear un simulador que tiene más luces que sombras y que ha sabido adaptar su estilo a un público más amplio.

Una curva de aprendizaje que no echa a nadie para atrás Lo mejor de este PGA Tour 2K23 es que es tan complicado o tan sencillo como tú quieres que sea. Ofrece dos métodos de control. El primero simula más el movimiento real del golfista, ya que usamos el stick derecho hacia atrás y hacia delante para ejecutar el swing. Este método requiere más precisión, puesto que será bastante frecuente que la bola nos salga desviada. Aún así, con un poco de práctica veremos cómo vamos controlando cada vez mejor el golpeo. Al realizar el movimiento no solo hay que tener en cuenta la dirección y la fuerza, sino también el "tempo", el ritmo de ese movimiento. Esto puede llevar a decenas de golpes frustrados, pero afortunadamente tenemos la opción de desactivar ese medidor de "tempo" si no nos sentimos cómodos. El método de golpeo con 3 clicks está enfocado a los jugadores principiantes 2K GAMES El segundo método de control es mediante tres pulsaciones en un botón. La primera, mantenida, se traducirá en la fuerza del golpe. Cuando soltemos el botón tendremos que hacer un segundo clic para determinar la precisión del golpe y un tercero para el tempo. Este método, aparentemente más sencillo, tiene la pega de que se ejecuta demasiado rápido y puede conducir a una buena cantidad de golpes fallidos. Ambos métodos los podemos poner en práctica en un completo tutorial que conviene no saltarse. No solo se nos explica cómo hacer el swing, sino también lo que podemos hacer para dar más o menos rotación a la bola o cómo hacer que marque una trayectoria alta o baja. Lo bueno de PGA Tour 2K23 es que podemos hacer uso de todas esas opciones o bien centrarnos solo en aplicar la fuerza y dirección correcta. También tenemos a nuestra disposición ayudas visuales para facilitarnos la partida si no somos expertos en juegos de golf.

MyPlayer, un modo Historia presente en todo el juego Una vez completado el tutorial, el paso lógico es crear a nuestro avatar en el juego. Podemos elegir que sea hombre o mujer, editar su apariencia física y elegir para él o ella un 'arquetipo', como ocurre con nuestro MyPlayer en la saga NBA 2K. ¿Queremos que llegue muy lejos con el drive o preferimos que tenga un buen control? Según el arquetipo que elijamos, vendrá con unas habilidades destacadas o con otras. El siguiente paso será decidir dónde queremos que comience nuestra carrera, si en circuitos menores o directamente en el PGA Tour. Recomiendo esta última opción, porque tendremos la oportunidad de disputar 'rivalidades' con otros golfistas profesionales que nos darán puntos de experiencia y dinero para acceder a mejor material. Cada vez que subamos un nivel de experiencia podremos mejorar algún aspecto de nuestro golfista en el árbol de habilidades. La principal pega que se le puede poner a ese árbol de habilidades es que a veces cuesta entender cuál es el efecto que tendrá gastar nuestros puntos en esa habilidad, porque usa una terminología complicada de entender incluso para los iniciados en el golf. El árbol de habilidades es el lugar donde mejoramos a nuestro golfista 2K GAMES La segunda vía para mejorar a nuestro jugador es el equipamiento. Al finalizar una ronda, obtendremos bolas especiales o piezas que podremos añadir a nuestros palos. Estas piezas pueden mejorar algunos aspectos del palo como la distancia, el rebote o el giro y empeorar otros, de forma que tendremos que elegir las que mejor se ajusten a nuestro juego. La segunda vía para mejorar nuestro juego es sustituir elementos de los palos 2K GAMES

¿Cómo es jugar al golf en PGA Tour 2K23? La primera sensación que se tiene es de una jugabilidad bien pulida en cuanto saltamos al campo. Si lo hacemos mal con el mando, el resultado será malo. Si somos precisos, el golpe irá a donde queríamos que fuese. El método de control con el stick puede resultar difícil de dominar al principio pero con un poco de práctica resultará muy satisfactorio. Y las físicas de la bola están muy bien conseguidas. Para completar un hoyo bajo par tendremos que tener cuenta el viento, la pendiente del terreno y usar el palo que nos pueda dar la distancia correcta. Gráficamente, PGA 2K23 no deslumbra. Los efectos de iluminación de los campos están bien logrados, pero hay otros aspectos donde flaquea como en el modelado del público. Donde sí destaca es en el sonido, tanto en la ambientación de los campos como en el golpeo de la bola. Solo con escuchar como suena el contacto con el palo ya sabremos si nuestro golpe ha sido bueno o malo. Lexi Thompson, una de las tres golfistas profesionales que aparecen en el juego 2K GAMES Contamos con 12 golfistas profesionales jugables masculinos y femeninos, a los que hay que añadir los "infiltrados" de la NBA y apasionados del golf Michael Jordan y Stephen Curry. El plantel, en el que destacan Tiger Woods y Jon Rahm parece algo corto para lo que podía esperarse de un juego que lleva PGA Tour en el título. Pero ya hay anunciadas próximas expansiones gratuitas en las que esperamos que se amplíe. Michael Jordan es una de las "estrellas invitadas" del videojuego. 2K GAMES