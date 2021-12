Tiger Woods está de vuelta. El golfista estadounidense, fuera de los campos de golf tras el grave accidente de tráfico que sufrió el pasado mes de febrero, ha anunciado que competirá junto a su hijo Charlie en el PNC Championship en Orlando, como ya hiciera hace un año.

El torneo, que se celebra entre el 18 y el 19 de diciembre, consta de 36 hoyos y reúne a los campeones de 'major' junto con sus padres o hijos.

"Aunque ha sido un año largo y desafiante, estoy muy emocionado de cerrarlo compitiendo en el PNC Championship junto a mi hijo Charlie", ha anunciado Woods en su cuenta de Twitter. "Jugaré en calidad de padre, no puedo estar más emocionado y orgulloso".

