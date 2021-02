El golfista Tiger Woods resultó herido de gravedad este martes en un accidente de coche cerca de Los Ángeles (EE.UU.) y se encuentra "estable", aunque con "heridas graves en ambas piernas", informó el sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, en una rueda de prensa.

"Aproximadamente a las 7:12 hora local (15:12 GMT), el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles respondió a una colisión de tráfico de un solo vehículo en Rancho Palos Verdes. El vehículo sufrió daños importantes", ha señalado el cuerpo policial en un comunicado difundido a través de las redes sociales.

“This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement... pic.twitter.com/cSWOxKZC1w“