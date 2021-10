Jon Rahm, número uno del mundo de golf, participa estos días en el Open de España, que puede seguir en directo en Teledeporte y RTVE Play. El vizcaíno ha charlado con RTVE y ha desgranado sus sensaciones en la recta final de una larga temporada con sabores y sinsabores para su carrera como golfista.

"No vuelvo a España desde noviembre de 2019, así que muy motivado", arranca Rahm, de vuelta por los campos españoles, donde participa en el Open de España y lo hará después en Valderrama: "En teoría no es el campo perfecto para mí y para mi juego, pero el golfista se tiene que amoldar al campo. El poder ganar en un campo histórico como Valderrama sería único y ojalá pueda hacer dos de dos en España".

Antes, si gana en Madrid, Rahm igualaría los tres torneos de Seve Ballesteros: "Tendría la suerte de ganar 3 seguidos, sería un honor, cada vez que igualas la historia de Seve es algo único. En mi carrera es un honor, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien".

Sobre su inclusión en el grupo de grandes deportistas españoles, Rahm se siente halagado: "Hay muchos deportistas referentes, los Gasol, Rafa Nadal o muchísimos deportistas... y ser parte de ese grupo es un honor, y llevar el nombre de España por el mundo es importante. Paso menos tiempo del que me gustaría en casa y en España, pero son gajes del oficio".

"No poder ir a los Juegos fue duro"

Tras jugar en España, Rahm se tomará cuatro semanas de descanso antes de jugar en Dubai, después de una temporada en la que recuerda como punto más negativo haberse perdido los Juegos de Tokyo 2020 por su positivo en coronavirus. "Puede que sea lo que más pena me da del año, con tanto deportista eligiendo no ir a los Juegos, yo siempre quería ir pasase lo que pasase, añadir una medalla al medallero español, pero no poder ir fue duro. Creo que vi sumado 30 segundos de golf en las Olimpiadas porque me daba mucha pena no poder estar allí. Lo único bueno es que hay que esperar solo 3 años en lugar de 4".

“La pareja que hicimos Sergio y yo en la Ryder fue bonito“

En cuanto a la Ryder Cup, el golfista español lamentó el resultado, pero se quedó con su actuación junto a Sergio García: "Soy consciente de que la pareja que hicimos Sergio y yo fue bonito, ganar los tres puntos fue increíble, es una pena que en equipo no salieran bien las cosas. Perder no quita lo bien que lo pasé con Sergio. Es increíble cuando ves a un golfista del nivel de Sergio con esa alegría tan juvenil en un evento como la Ryder".