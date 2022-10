Multa de 6,8 milions d'euros per participar en una festa en pandèmia

El Govern ha proposat una multa de 6,8 milions d'euros per a 114 persones que participaren en una festa il·legal l'agost de 2021 a Son Vida, quan encara hi havia restriccions a les reunions i els aforaments per la pandèmia. La Policia Local de Palma va rebre telefonades dels veïns, denunciant que s'estava celebrant una festa il·legal. A les tres de la matinada identificaren 114 persones que participaven en la festa. Cadascun dels assistents podria haver de pagar 60.000 euros.

Les reunions socials estaven limitades “Era l'estiu de l'any passat amb una tercera onada molt forta, els hospitals saturats i les UCI plenes“ Mercedes Garrido, consellera de Presidència, explica que hem d'analitzar els fets sense oblidar el moment en què es produïen. "Era l'estiu de l'any passat amb una tercera onada molt forta, els hospitals saturats i les UCI plenes" De fet, aquell mateix dia a les Balears hi havia 74 persones ingressades a les Unitats de Cures Intensives amb covid-19 i més de 223 a planta.

La inconstitucionalitat de l'estat d'alarma no afecta aquest decret llei “És un decret llei de les Illes Balears i no té res a veure amb l'estat d'alarma“ Segons els experts, el fet que l'estat d'alarma s'hagi declarat inconstitucional no tendria cap repercussió en aquest decret llei. Segons l'advocat Felio José Bauzá: "És un decret llei de les Illes Balears i no té res a veure amb l'estat d'alarma. Per tant, que es declaràs inconstitucional l'estat d'alarma no afecta la validesa d'aquest decret"