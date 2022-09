El Banc d'Aliments de Mallorca es prepara per fer front a una 'tardor complicada'

Com cada dilluns María Dolores arriba puntual a MercaPalma. És voluntària de l'ONG Templaris del món, una entitat que només a Palma ajuda unes cent famílies. Una xifra que, asseguren, augmentarà en els mesos vinents. "Cada vegada hi ha més famílies que criden demanant ajuda. I el perfil ha canviat, algunes fa uns mesos tenien feina i formaven part de la classe mitjana, però ara necessiten ajuda per poder arribar a final de mes" ens explica María Dolores sense deixar de carregar aliments en el vehicle de l'entitat.

Les coes de la fam augmentaran considerablement “Aquest hivern serà un dels més complicats dels darrers anys“ Aquest dilluns passaran per les instal·lacions del Banc d'Aliments de Mallorca a MercaPalma devuit entitats en total. La majoria dels voluntaris que recullen els aliments i altres productes de primera necessitat pensen el mateix: "Aquest hivern serà un dels més complicats dels darrers anys", "La demanda s'ha disparat i això que aquest estiu molta gent ha pogut fer feina". Per això tots coincideixen que les coes de la fam augmentaran considerablement.

Cada dia distribueixen unes 5 tones d'aliments “Depenem de les donacions que faci la gent i també de les ajudes estatals i autonòmiques“ Raimundo de Montis també assegura que aquesta tardor serà més complicada. Des del Banc d'Aliments cada dia distribueixen unes 5 tones d'aliments entre una vintena d'entitats.I ja s'estan preparant per fer front a un hivern molt complicat amb milers de persones a les coes de la fam. "De moment tenim provisions suficients, però depenem de les donacions que faci la gent i també de les ajudes estatals i autonòmiques"