Conxemar: Os conxelados renóvanse para sortear a inflación

Vigo convértese durante Conxemar no gran centro dos negocios pesqueros. Preto de setecentos expositores de corenta países conforman un escaparate do sector do conxelado que busca novos mercados e lanza novos produtos para fomentar o consumo nun momento de inflación.

Ignacio González, conselleiro delegado de Nueva Pescanova, explica a situación: “Yo creo que tenemos un entorno inflacionista que no está causado por el sector sino por otros motivos externos, como son la energía, el coste de los cereales, la propia guerra, que tiene que hacer que seamos especialmente sensibles con el consumidor”.

Máis pratos precociñados Un contexto que as empresas afrontan innovando. As de transformación aumentan a oferta de pratos preparados, tanto para hostalaría como para familias. “Con preparación en microondas en siete minutos”. É a receita Alberto Encinas, director xeral do Grupo Iberconsa. “Realmente”, asegura, “es una solución con proteína, hidratos de carbono y verduras que da una solución para una comida rápida y saludable para nuestros clientes y consumidores”. Na feira Conxemar atopamos novidades como o primeiro surimi de salmón ou empanadillas de pizza e preparacións veganas con demanda crecente. Liñas de produtos adaptados á baixada do poder adquisitivo.

Buscando o mellor prezo “Ponderar hacia productos con un precio medio más asequible”, indica José Ramón Núñez, director de marketing de Congalsa, provedor de Mercadona. “Y al final, como tenemos un portfolio de productos variado, nos permite poder jugar con esto y dar con soluciones más adaptadas a todos los públicos”. A industria galega tamén segue apostando por internacionalizarse para mellorar o acceso á materia prima. Explícao Santiago Montejo, director xeral do Grupo Marfrío: “Lanzando nuevos proyectos, como dicen, para diversificar lo que es toda el área de precocinado y cefalópodos con la apertura de la nueva planta que vamos a abrir, la segunda planta en Perú”.