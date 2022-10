El exmandatario brasileño y candidato del Partido de los Trabajadores, Lula da Silva, ha lanzado un mensaje de esperanza de cara a la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, y ha asegurado que va a "ganar las elecciones". En la primera ronda celebrada este domingo, el izquierdista ha cosechado una ajustada victoria con el 48,3% de los votos frente al 43,2% de su principal adversario, el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

"Vamos a ganar las elecciones. Esto solo es una prórroga", ha asegurado Lula ante sus simpatizantes tras conocer los resultados de la primera vuelta. Además, ha dicho que hay que esperar a lo que digan las urnas el próximo 30 de octubre y ha asegurado que trabajará para convencer a la sociedad brasileña.

"Tenemos que hablar más con las personas, con la sociedad brasileña", ha dicho el líder del PT, que ha recordado que nunca había vencido en unas elecciones en la primera vuelta. "Me encanta hacer campaña y tenemos otros 28 días".

También ha recordado que su cumpleaños es el día 27 de octubre, día en el que cumplirá 77 años, a tres días de la segunda ronda. "Este será mi regalo", ha dicho en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Las elecciones de 2002, que se resolvieron con la primera victoria de Lula y el comienzo de su primer mandato, se celebraron, precisamente, un 27 de octubre.

“Eu faço aniversário no dia 27, e as eleições são dia 30. Esse será meu presente. Os próximos dias serão para aprimorarmos mais, conversarmos com mais pessoas.“