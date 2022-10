Lula garantizaría su elección sin necesidad de una segunda vuelta, según los últimos sondeos

La posibilidad de que el pleito pueda quedar definido el domingo, según los mismos especialistas, también depende de la tasa de abstención, ya que Lula puede ser perjudicado si un elevado número de electores decide no acudir a las urnas.

Por eso, el expresidente brasileño ha hecho este este sábado un llamamiento a los indecisos.

“Amanhã decidiremos sobre o futuro do Brasil. Seu voto faz a diferença. E se você está fora do país, não deixe de votar e participar. Por seu país, sua família, seus amigos. Para voltarmos a construir um país com um futuro melhor, protagonismo internacional e querido por todos.“