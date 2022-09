Son las elecciones más cruciales, más tensas y más violentas en tres décadas de democracia en Brasil. El duelo entre Bolsonaro y Lula se mueve entre dioses, demonios y amenazas y una gran inquietud recorre al país pensando en el día después. Y en la Amazonía: la urgencia de salvar el pulmón del planeta y proteger a los pueblos indígenas. Brasil vive inquieto y preguntándose si habrá un desenlace electoral sin sobresaltos.

La polémica gestión de Bolsonaro

Recordemos algunas declaraciones del presidente Jair Bolsonaro: "Solo Dios me saca del poder"; "si fuera necesario, iremos a la guerra por la libertad de los brasileños"; "nos enfrentamos a una lucha entre el bien y el mal. Un mal que duró 14 años (en referencia al Partido de los Trabajadores), y que ahora quiere volver a la escena del crimen", o su afirmación: "No es un sistema confiable porque no se puede auditar. Es imposible hacer una auditoría en las elecciones de Brasil". Difícil olvidar cuando se burló de la vacunación contra la COVID-19: "Si usted se convierte en caimán, es problema suyo".

Las frases polémicas marcan la gestión de este exdiputado y ex capitán del ejército que ganó la presidencia en 2018. El ultraderechista Bolsonaro logró capitalizar entonces una ola de desencanto hacia la clase política, el hartazgo de los brasileños ante la corrupción y el odio al Partido de los Trabajadores.

Cuatro años después lidera el gobierno más militarizado de la historia, con cerca de 8.000 militares en cargos de la administración. Dios, patria, familia y libertad son sus banderas. Defiende al pueblo armado y acumula ataques a periodistas y discursos sexistas y homófobos.

Logró evitar un impeachment o juicio político a pesar de que el Senado le acusó de crímenes contra la humanidad por su manejo de la pandemia. Esa "gripezinha" acabó con la vida de más 680.000 brasileños.

Bolsonaro no es el favorito en estos comicios. Sorprendió que dos semanas antes de las elecciones dijera en un podcast que pasará la banda presidencial en caso de derrota. Han sido constantes sus amenazas y embestidas contra los jueces y las autoridades electorales.

Llegó a instigar motines contra el Tribunal Supremo ante varias investigaciones de los jueces contra él y su familia. Y alimentó las dudas, sin pruebas, sobre la fiabilidad del sistema de voto electrónico insinuando fraude y que están amañadas en su contra. El temor a que no reconozca los resultados siempre rondó en el escenario.

"El presidente, su familia y los influencers de las redes sociales que están en su entorno hace meses que se dedican casi a diario a atacar el proceso electoral de Brasil. Hay como una misión de propagar mentiras sobre la seguridad de las elecciones. Fraude que nunca hubo en Brasil" afirma Daniel Bramatti, editor de Estadão Verifica, la unidad de verificación de hechos del diario O Estado de S.Paulo.

Bolsonaro ha puesto en duda el sistema de voto electrónico en Brasil. AP / ERALDO PERES

Brasil utiliza el voto electrónico desde hace más de 25 años y goza de fiabilidad. Pero simpatizantes bolsonaristas como Antônio Custódio desconfían: "No tengo forma de saber si el voto que tecleé será ese. Todo el mundo sabe que se puede manejar un ordenador. Hay hackeo. Entran en el Pentágono, ¿no van a entrar en una urna electrónica?”.

"Mito, el enviado por Dios", repite este ganadero del estado amazónico de Rondonia, uno de los bastiones del bolsonarismo. No quiere pensar en un regreso del expresidente Lula: "Mucho robo, corrupción. Mira cómo está Venezuela, Argentina o Chile. No queremos el comunismo aquí".

Algunos seguidores de Bolsonaro, como Antônio Custódio, desconfían del sistema electoral SAGRARIO G. MASCARAQUE

Bramatti se pregunta por qué los militares difunden desinformación sobre las urnas electrónicas y por qué reclaman fiscalizar. Y responde: "es como un golpe en cámara lenta, un golpe que empezó hace mucho y no sabemos cómo será el final".