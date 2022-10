Inaugurat el nou carrer de Nuredduna a Palma entre queixes de les plataformes veïnals

Aquest dissabte horabaixa ha quedat inaugurat el nou carrer de Nuredduna de Palma després de tretze mesos d'obres. El batle de la ciutat, José Hila, acompanyat del regidor de Mobilitat i la regidora d'Infraestructures han passejat pel carrer i mostrat la seva satisfacció amb l'acabat final.

És la primera part de la transformació d'aquesta via en un carrer només per a vianants i que uneix les Avingudes amb la Plaça de les Columnes. Les obres han costat prop de 2 milions d'euros i ara falta la segona fase que és el canvi de paviment i peatonalització d'una part de la plaça.

Queixes dels veïnats

“L'Ajuntament ha anat a cercar una foto guapa i no ha anat a cercar l'interès general de la barriada“

No obstant, la modificació del carrer ha estat durament criticada per les plataformes veïnals de Pere Garau que consideren que no s'ha pensat en la gent del barri i no s'ha creat un eix cívic com explica l'Ajuntament.

Angels Farmoselle, portaveu d'ARCA, denuncia que aquest canvi "està provocant una gentrificació i una pujada de preus intolerable. Una expulsió de la gent més humil que vivia de lloguer en aquest carrer cap a altres bandes del barri que han quedat com a perdedors perquè allà no es fan tantes inversions".

A més, Farmoselle recorda que "escoltar és actuar en democràcia. I jo crec que l'Ajuntament ha anat a cercar una foto guapa i no ha anat a cercar l'interès general de la barriada."