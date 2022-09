Alguns hotelers de Mallorca renuncien als viatges de l'Imserso

Ja són uns quants els hotels de les Balears que han anunciat que no participaran en l'Imserso i tancaran la temporada el mes que ve. Denuncien que els 23 euros i mig que reben cada dia per turista no és suficient per cobrir l'elevat cost dels serveis que ofereixen als clients de la tercera edat i que sortirien "perdent doblers".

Diuen que no els hi surt rendible “No hi ha ningú que vulgui fer feina a pèrdues“ Una reflexió que comparteix el director de l'hotel Manaus de S'Arenal de Llucmajor. Jordi Cabrer fa més de vint anys que participa en el programa de l'imserso, però enguany ha decidit donar una passa enrere i tancar l'hotel a principis d'octubre. "No ens presentarem al pla fins que no es pagui un preu adequat. No hi ha ningú que vulgui fer feina a pèrdues. I això és el que passa amb aquest programa"