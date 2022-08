Palma, centre neuràlgic d'odontologia

Palma es converteix en el centre europeu d'investigació i innovació educativa bucodental. Prop de 500 experts i estudiants de tota Europa celebren aquesta setmana una nova edició del congrés europeu anual d'Odontologia.

Una gran oportunitat per Palma

“Que se'ns visualitzi com un centre ideal per a la realització de trobades acadèmiques, investigadores i de promoció“

Després de dos anys de pandèmia, aquest congrés suposa la primera cita presencial tant per alumnes com per les associacions. Per Palma i per a ADEMA, aquesta convenció també és una gran passa. González conta que aquest congrés obre les portes a futurs congressos, però també "a què se'ns visualitzi com un centre ideal per a la realització de trobades acadèmiques, investigadores i de promoció".

Un dels objectius del Congrés d'Odontologia és tractar el futur de la intel·ligència artificial en aquest camp. Per aquest motiu, dijous se celebrarà una visita a l'Escola Universitària ADEMA per a conèixer tots els avanços tecnològics en simulació 3D hàptica que tenen.