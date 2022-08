L'arribada massiva de turistes agreuja la problemàtica dels taxis a Palma

Aconseguir agafar un taxi a la ciutat de Palma cada vegada és més complicat que mai. Els residents i els turistes cada vegada han d'esperar més. Denuncien que diàriament es produeixen coes a algunes de les aturades del centre de Palma, especialment durant la nit. "Avui només fa trenta minuts que esperam, però l'altre dia va ser més d'una hora" explica una de les turistes als micròfons de TVE.

Segons els taxistes enguany s'ha creat la "tempesta perfecta". Han arribat milers de turistes i a Mallorca farien falta uns 400 conductors més per cobrir la demanda. A més, aquest estiu hi ha 45.000 cotxes de lloguer manco que l'any 2019 i això, segons afirmen des del sector, fa que els taxistes hagin d' augmentar la càrrega de treball . Segons Biel Moragues, president de l'Associació d'Autònoms del Taxi de Mallorca aquest estiu els taxistes esta assumint "les mancances del transport públic i això no hauria de passar".

Les línies telefòniques, col·lapsades

“Hi ha un efecte pànic i és el mateix client el que està col·lapsant les línies telefòniques“

És una problemàtica que no només afecta els visitants. Els residents també critiquen que les línies telefòniques de les principals emissores de Palma estan col·lapsades. Una de les més importants de la ciutat ha arribat a comptabilitzar més d'onze mil cridades durant un dia. Antoni Bauzá, president dels taxistes de la FEBT, ho compara amb el que es va viure durant les primeres setmanes d'estat d'alarma: "Està succeint el mateix que durant la pandèmia amb el paper higiènic. Hi ha un efecte pànic i és el mateix client el que està col·lapsant les línies telefòniques".

Per això demanen als clients que esperen a una aturada que no cridin per demanar un taxi. Biel Moragues afirma que una de les causes del problema és que hi ha diferents emissores: "Crec que hem de fer autocrítica. El no dur tots el mateix sistema de comunicació ens està afectant"