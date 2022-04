El Pla de Xoc contra els taxis pirata es reforça per evitar l'intrusisme

A partir del dia 1 d'abril comença l'aplicació del nou Pla de xoc contra l'Intrusisme en el Sector del Transport per a aquesta nova temporada 2022, elaborat per la conselleria de Mobilitat i Habitatge. Un pla que té el suport del sector del taxi, segons ha manifestat el president de l'Agrupació Empresarial del Taxi de Balears, Antoni Bauzá, en sortir de la reunió que ha mantingut la Comissió contra l'Intrusisme.

Els aeroports de Palma i Eivissa, punts neuràlgics

Les actuacions es duran a terme principalment als aeroports de Palma i Eivissa.

En el cas de l'aeroport de Son Sant Joan hi ha programades per a aquest 2022 fins a 122 actuacions per part de la Inspecció de Transports . Per tal d'actuar de la forma més coordinada possible s'ha sol·licitat la col·laboració de la Guàrdia Civil, la policia local i AENA.

S'actuarà entre els mesos d'abril i d'octubre. Els controls seran prestats per dispositius d'un, dos o fins a quatre agents, en funció de la disponibilitat i de les tasques de control per fer. Alguns dels dispositius inclouran agents de paisà a la terminal d'arribades per poder detectar l'activitat de transports il·legals i acreditar possibles captacions de clients in situ .

L'actuació de control es dirigirà a vehicles que duguin a terme transport públic de viatgers sense autorització, també a les empreses de transport públic discrecional de viatgers amb autocar i als vehicles d'arrendament amb conductor.

Entre els objectius principals dels controls, detectar persones i vehicles que puguin dur a terme serveis de transports de viatgers sense autorització, evitar la captació de clients sense contractació prèvia a la terminal per part d'empreses de minibús, controlar els vehicles VTC i els taxi de la part forana i els de Palma.

En el cas de l'aeroport d'Eivissa es durà a terme la mateixa tasca de control. Aquí als inspectors de la conselleria, a la policia local de Sant Josep i als efectius de la Guàrdia Civil s'hi afegiran els inspectors que depenen del Consell Insular d'Eivissa.