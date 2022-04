Algunes empreses de les Illes deixen de produir per la vaga de transportistes

El sector de la construcció també està patint les conseqüències de la vaga de transportistes. Algunes empreses ja s'han vist obligades a deixar de produir. És el cas d'una fàbrica de derivats de ciment de Santa Maria, Grup Puma.

Fa dies que no reben ciment blanc de la península i han hagut d'aturar les màquines.Rosabel Sugrañes Salvá, gerent de Puma Balears ens explica que han estat mesos molt difícils: "Primer la pandèmia i ara això... Anímicament ens enfonsa bastant"

Rosabel ens explica que la fàbrica de València continua produint sense problemes , però els camions no poden fer el trajecte per la vaga de transportistes. Per això ara estan fent altres tasques de manteniment. Reconeix que en uns dies la situació serà molt difícil de gestionar: "Si la situació no s'arregla la setmana que ve anirem de vacances i després ja ho veurem".

Habitualment produeixen unes 6 mil tones per setmana. Principalment, morters, però avui les màquines estan apagades. Per primera vegada en vint-i-cinc anys han hagut de deixar de produir. La manca de matèria primera els ha obligat a fer-ho.

Ara el silenci inunda aquesta nau industrial

“Normalment, aquesta taula està plena de ciment, avui està totalment neta“

Mentrestant a les oficines els telèfons no deixen de sonar. Alguns clients criden preocupats per les seves comandes. Joan Giménez és una de les persones que atén les cridades. Afirma que de moment les comandes no s'han vist afectades i envia un missatge de tranquil·litat als clients. I és que han deixat de produir, però continuen enviant als clients el material que tenien d'estoc.

Al laboratori també s'ha notat l'aturada de producció. Lucía Rodríguez és la tècnica del laboratori i ens conta que avui ha hagut d'enviar el seu company a ca seva "No tenim feina i per això avui el meu company no és aquí. Normalment, aquesta taula està plena de ciment, avui està totalment neta". Mentrestant, la resta dels treballadors es dediquen a altres feines de manteniment. Desitgen poder reprendre l'activitat com més aviat millor.