Els constructors demanen al Govern flexibilitzar exigències de cara a la revisió dels preus

El sector de la construcció és el darrer en afegir-se a la llista de sectors econòmics que s'estan veient afectats per l'encariment dels preus de matèries primeres, la crisi de subministrament i les conseqüències derivades de la guerra d'Ucraïna.

Flexibilitzar exigències “O bé s'incloguin més materials dins aquest 5% o bé que es redueixi el requeriment del 5% per poder revisar els preus“ Durant una reunió amb la presidenta, Francina Armengol, i el Conseller d'Habitatge i Mobilitat, Josep Mari, l'Associació de Constructors de les Balears ha demanat que es relaxin les normes que actualment s'exigeixen per revisar els preus de les obres. Es basen en el Decret del Govern central que marca com a requeriment un increment del 5% del preu dels materials per poder revisar el cost de l'obra. Ara mateix només hi ha 4 materials, que són els siderúrgics, bituminosos, l'acer i el coure, amb el que es pot produir aquesta revisió. En aquest sentit, la presidenta de l'Associació, Fanny Alba, demana al Govern que "o bé s'incloguin més materials dins aquest 5% o bé que es redueixi el requeriment del 5% per poder revisar els preus".

Un 22% més car “S'ha incrementat molt el preu dels materials que necessiten molta energia per produir-se com la ceràmica, l'acer, el ferro o el ciment“ Amb tot, els constructors denuncien la situació límit i l'escalada d'un 22% de matèries primeres com la fusta, l'acer o el formigó. "En aquest context també s'ha produït l'aturada d'empreses siderúrgiques i metal·lúrgiques. S'ha incrementat molt el preu dels materials que necessiten molta energia per produir-se com la ceràmica, l'acer, el ferro o el ciment", assegura Alba. Demanen, així mateix, que les licitacions públiques no quedin desertes i que es posin en marxa mecanismes propis per tractat de pal·liar la crisi.