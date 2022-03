Els preus no deixen d'enlairar-se i Balears continua sent una de les comunitats on surt més car comprar un habitatge. Es la segona comunitat amb els preus més elevats de tot l'estat.

La degana del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, Marta Vall-llosera, reconeix que és un dels problemes més importants del mercat immobiliari: "Consideram que s'han de fer polítiques que facin atractiu al promotor privat el fet de crear habitatges a preus assequibles". El president de la demarcació de Mallorca del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, Joan Cerdà, recorda que és una qüestió matemàtica. "Si el valor del sol és elevat el valor de l'habitatge és superior".

2.885 euros per metre quadrat “El que s'està fent amb habitatges de protecció oficial no està donant resposta a les necessitats actuals“ De mitjana es paga 2.885 euros per metre quadrat. Un fet que fa que moltes famílies no puguin accedir a un habitatge digne. El 5% dels ciutadans a les Balears viu a un pis de protecció oficial. Des del Col·legi d'Arquitectes consideren que se n'haurien de construir molt més. "El que s'està fent amb habitatges de protecció oficial no està donant resposta a les necessitats actuals" afirma la degana del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears. Tot això, quan estam vivint el període de menor creació d'habitatges de la història recent. La construcció d'habitatges plurifamiliars és molt baixa.